Stemmen voor James Lind Prijs van start

Nominaties onderzoeken en toepassingen bekend



Wetenschappelijke onderzoeken over de fysiologische actieve voedingsstoffen omega-3 vetzuren, vitamine B6, magnesium, vitamine D en K zijn genomineerd voor de James Lind Prijs. De vakjury nomineerde de nationale gids over probiotica bij antibiotica, suppletie bij zwangerschap na maagverkleining en het inzetten van cranberry-supplementen in verpleeghuizen om urineweginfecties terug te dringen als toepassingen in praktijk. Vanaf nu kan online gestemd worden op de nominaties.



De vakjury, onder leiding van Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan Wageningen University & Research, kijkt uit naar het oordeel van stemmers: ‘De inzendingen waren erg divers, waaronder een aantal mooie beloftes voor de toekomst. De jury heeft gekozen voor impactvolle onderzoeken, die veelbelovend, vernieuwend, gedurfd of wetenschappelijk waardevol zijn. Onder de nominaties voor de categorie toepassing zitten interessante inzendingen die relevant zijn in praktijk’.



Vakjury en stemmers bepalen winnaars



De nominaties van de vakjury wegen voor de helft mee voor de einduitslag. De overige 50% wordt bepaald door stemmen van zorgprofessionals, wetenschappers, zorgverzekeraars, overheidsmedewerkers, mensen uit het bedrijfsleven en geïnteresseerde consumenten en patiënten.



Stemmen



Vanaf nu tot en met 22 november (12.00 uur) kan gestemd worden: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/stemmen. Op 22 november worden de winnaars bekendgemaakt tijdens het symposium ‘Gezondheidswinst met vitamines en mineralen’ in Maarssen.



Nominaties categorie onderzoek



-Vitamine D en K status en bloeddruk



-Vitamine B6 paradox



-Lage omega-3 niveaus en depressie en angststoornissen



-Magnesiumtekort bij type 2 diabetes: een vicieuze cirkel?





Nominaties categorie toepassing



-Toepassen van cranberry ter preventie van blaasontsteking in verpleeghuizen



-Gids voor probiotica ter preventie van antibiotica-gerelateerde diarree



-Suppletie tijdens zwangerschap na bariatrische chirurgie





Onafhankelijke vakjury



-Voorzitter: Prof. dr. Renger Witkamp, hoogleraar voeding en farmacologie aan de WUR



-Prof. dr. Ben Witteman, MDL-arts in ziekenhuis Gelderse Vallei en buitengewoon hoogleraar voeding en darmgezondheid



-Drs. Lan Kiauw de Munck-Khoe, apotheker niet praktiserend, wetenschappelijk medewerker



-Dirk Pekelharing, bestuursadviseur bij diverse raden van bestuur en startups binnen de gezondheidszorg



-Alie de Boer, PhD, ass. Prof. voeding bij Maastricht University, campus Venlo





Erkenning voor de winnaars



Naast een award en een oorkonde ontvangen de winnaars een cheque ter waarde van € 5.000,-. Ze kiezen een relevant onderzoek en/of een toepassing in praktijk voor de besteding van het bedrag.



James Lind Prijs



De prijs is door NPN in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op onze huidige kennis door wetenschappelijk onderzoek en succesvolle toepassingen: van wetenschap naar waarde. James Lind (1716-1794) was een van de eerste artsen die succes behaalde met fysiologisch actieve (voedings)stoffen, zoals vitamines, mineralen en andere stoffen. De scheepschirurgijn wist in 1747 scheurbuik aan boord van schepen te voorkomen en toonde aan dat zeelieden ziek werden en zelfs dood gingen door een gebrek aan vitamine C en niet door een bacterie of virus. Zijn onderzoek en toepassing worden gezien als het eerste klinische onderzoek in de medische geschiedenis. De prijs wordt dit jaar voor het eerst toegekend.