NL Voetbaldata-bedrijf verwacht: Oranje verliest van Engeland (1-2)Ondanks feit dat wedkantoren Nederland de grootste kans geven om te winnen



Amsterdam, 22 maart 2018 – RemIQz, een Nederlands bedrijf dat voetbaldata en -analyses levert aan voetbalclubs, heeft voorafgaand aan de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Engeland een wedstrijdanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de kans dat het Engelse elftal wint het grootst is: 55%. De verwachte einduitslag is 1-2. De kans op een gelijkspel is 30% en de kans dat Oranje met de winst naar huis gaat is slechts 15%. Dit ondanks het feit dat Nederland het meeste balbezit zal hebben en het aantal schoten op doel nagenoeg gelijk zal zijn.



RemIQZ heeft dit berekend op basis van door haar zelf ontwikkelde algoritmes, de zogenaamde European Club Index en de European Player Index*. Dit is opmerkelijk, want diverse wedkantoren geven Nederlands de meeste kans op winst:

(Unibet - NL:41%, D:28%, UK:31%)

(Remiqz - NL:15%, D:30%, UK:55%)



Overige highlights uit de wedstrijdanalyse:



1. Zowel in de absolute top, als in de breedte heeft Engeland meer kwaliteit:

(cijfers zijn gemiddelde van alle spelers in de categorieën).



Categorie spelers - EPI Nederland - EPI Engeland

Top 5 spelers - 3818 - 4749

Top 11 spelers - 3608 - 4341

Top 18 spelers - 3368 - 4030

Top 25 spelers - 3171 - 3774



2. Dat Engeland zich wel heeft geplaatst laat zich goed uitleggen door het feit dat zij voor alle wedstrijden in de kwalificatie significant meer kwaliteit op de mat hebben gelegd. De kans op het behalen van het WK was dan ook vele malen hoger, wat terug te zien is in de resultaten (W8, D2, L0).



3. De opbouw van kwaliteit is voor beide selecties hetzelfde, namelijk oplopend van keeper naar aanval. Helaas voor Nederland is door het benoemde krachtsverschil in punt 1 de aanval van Engeland vele malen beter dan de verdediging van Nederland. De Vrij, Van Dijk en De Ligt zullen daarmee meer moeten brengen dan normaal om de aanvallen af te wenden. In aanvallend opzichte zal Nederland aanzienlijk moeite hebben om kansen te creëren.



4. Het centrale middenveld is zeer aan elkaar gewaagd. De strijd zal daarom gewonnen worden via de flanken. Hier delven de Nederlandse Wing Backs het onderspit ten opzichte van hun Engelse collega's.







———————————EINDE PERSBERICHT———————————



Noot voor de redactie:



·Deze verwachting is gebaseerd op meest waarschijnlijke basisopstellingen. Het is nadrukkelijk géén gokadvies.



·Zie voor meer informatie en visuals de bijlage met de wedstrijdanalyse



·Voor meer informatie over RemIQz, zie: http://www.remiqz.com/

Voor vragen of een mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met Robert Slijk, oprichter en eigenaar van RemIQz: +31(0) 6 2937 9908 / robert.slijk@remiqz.com





* Uitleg ECI en EPI methodes:



· De Euro Club Index is de ranking van de actuele sportieve kwaliteit van iedere Europese club. De ranking is gebaseerd op de uitslagen van alle wedstrijden, zowel in de nationale competities en bekers als de UEFA Champions League en UEFA Europa League. In tegenstelling tot de normale competitie ranglijsten, hangt het aantal te winnen punten in een wedstrijd af van je eigen speelsterkte, de kracht van de tegenstander en het thuisvoordeel. Een moeilijke uitwedstrijd tegen een topclub winnen levert dus meer op dan thuis winnen van een degradatiekandidaat. De Euro Club Index blijkt een uitstekende voorspeller van onder andere de inkomsten en kosten van een club, maar ook van het aantal toeschouwers van een wedstrijd. Zie https://www.euroclubindex.com/



· De Euro Player Index is een unieke ranking die op een objectieve manier de toegevoegde waarde van iedere individuele speler aan de teamprestatie meet. Dit gebeurt door te kijken naar de verandering in de winkansen van het team terwijl de speler op het veld stond. De Euro Player Index is een uitstekende voorspeller van transferwaarde en wordt gebruikt om de financiële waarde van iedere speler te bepalen.