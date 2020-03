Amazon lanceert een nieuwe winkelervaring op Amazon.nl

Klanten kunnen vanaf vandaag op www.amazon.nl terecht voor miljoenen producten tegen lage prijzen in meer dan 30 categorieën, waaronder Boeken, Beauty, Computer, Elektronica, Games, Kleding, Muziek, Sport en Wonen.



Voor slechts €2,99 per maand kunnen Prime klanten op Amazon.nl profiteren van gratis snelle bezorging van miljoenen producten, onbeperkt streamen van duizenden populaire films en tv-series via Prime Video, gratis games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte opslag met Amazon Photo.



Duizenden Nederlandse bedrijven starten vandaag met verkopen op Amazon.nl



Vanaf vandaag kunnen klanten terecht op Amazon.nl, waar ze meer dan 100 miljoen producten kunnen shoppen in meer dan 30 categorieën en profiteren van lage prijzen en snelle bezorging. Amazon.nl biedt een ruime keuze, waaronder Beautyproducten, Computers, Elektronica, de Fire TV Stick, Keukenapparatuur, Kleding, Kindle e-readers, Klussen, de Ring Video Doorbell, Schoenen, Speelgoed, Sportartikelen en Woonartikelen. Bestellingen boven de €20, die worden verkocht en bezorgd door Amazon, worden gratis geleverd.



“Met Amazon.nl willen we geven waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging. Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen,” aldus Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon.



Miljoenen producten met het gebruiksgemak waar Amazon-klanten van houden

Klanten kunnen nu overal en altijd shoppen, via hun computer, tablet of smartphone en met de Amazon Shopping app. Het aanbod op Amazon.nl omvat Nederlandse merken als Philips, Rituals, Friesland Campina, Hunkemöller en Scotch & Soda en internationale merken als Samsung, Bose, Mattel, Hasbro, Lego en Bosch. Alle klanten die winkelen op Amazon.nl krijgen miljoenen producten gratis thuisbezorgd voor bestellingen vanaf €20. Klanten kunnen makkelijk producten vinden in het groeiende aanbod, klantenrecensies lezen, gepersonaliseerde aanbevelingen zien, verlanglijstjes maken en hun bestellingen volgen.



“Vandaag is slechts het begin van Amazon.nl. We gaan altijd voor de lange termijn bij Amazon en streven naar de beste klantervaring in Nederland,” aldus Roeland Donker, Country Manager Amazon.nl. “We werken dagelijks keihard aan het uitbreiden van ons assortiment, lage prijzen en een gebruiksvriendelijke winkelervaring om het vertrouwen van de Nederlandse consument te winnen.”



Veel voordeel in één lidmaatschap met Amazon Prime

Met het unieke Prime lidmaatschapsprogramma kunnen klanten het beste van shopping en entertainment van Amazon ervaren. Meer dan 150 miljoen Prime-leden over de hele wereld profiteren van de voordelen van Prime. Nederlandse Prime-leden kunnen gebruik maken van gratis snelle bezorging van miljoenen producten op Amazon.nl, onbeperkt streamen van duizenden populaire films en tv-series via tv, tablet of smartphone, gratis games en in-game-content met Twitch Prime en onbeperkte foto-opslag met Amazon Photos.



Prime Video biedt een grote selectie aan van populaire films en tv-series waaronder Amazon Original series als The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, de met een Emmy Award bekroonde The Marvelous Mrs. Maisel en Fleabag, de nieuwste filmreleases in Nederland waaronder Hustlers, Joker en Bohemian Rhapsody plus lokale titels als Jiskefet en Bon Bini Holland 2. Klassiekers als The Office en The Big Bang Theory zijn ook beschikbaar naast populaire filmseries als Harry Potter en The Dark Knight. Je kunt deze titels bekijken en downloaden wanneer je wil en waar je wil met de Prime Video app op je televisie, tablet, smartphone, consoles of online.



“We zijn erg blij vandaag ons nieuwe Prime programma op Amazon.nl te kunnen aanbieden. Het nieuwe aanbod omvat nog snellere bezorging en een fantastische nieuwe selectie van lokale en internationale films en tv-series, alsook toegang tot Twitch Prime en Amazon Photos,” aldus Jamil Ghani, Vice President van Prime. “Met de combinatie van snelle gratis bezorging en ons digitale entertainment hopen we dat Nederlandse klanten de meerwaarde van Prime inzien en zich bij de 150 miljoen Prime-leden wereldwijd zullen voegen.”



Klanten kunnen Prime 30 dagen gratis proberen en vervolgens lid worden voor slechts €2,99 per maand. Meer informatie over Prime op www.amazon.nl/prime.



Amazon.nl biedt groeikansen voor Nederlandse bedrijven, klein en groot

De lancering van het volwaardige Amazon.nl zal het voor Nederlandse bedrijven makkelijker maken om via Amazon te verkopen, hun producten in heel Europa aan te bieden en meer klanten te bereiken. Amazon biedt verkooppartners toegang tot makkelijke listing hulpmiddelen, veilig betalingsverkeer, promotionele ondersteuning en rapporten en analyses om de verkoop te verbeteren. Amazon helpt klanten miljoenen unieke producten te vinden en helpt verkooppartners - waaronder vele midden- en kleine bedrijven - meer dan 300 miljoen actieve klanten wereldwijd te bereiken. In 2019 verkochten bijna 225.000 midden- en kleine bedrijven gemiddeld elk voor meer dan $100.000 op Amazon wereldwijd.



Nederlandse bedrijven die interesse hebben om te verkopen op Amazon.nl vinden meer informatie op https://services.amazon.nl/



“Vandaag bieden duizenden Nederlandse verkopers hun producten al te koop aan op Amazon.nl en op andere Amazon sites in Europa en in de VS. We hopen dat internationale klanten het Nederlandse aanbod zullen waarderen en onze Nederlandse verkooppartners doen groeien met elke aankoop die ze doen,” zegt Roeland Donker. “Het midden- en kleinbedrijf dat via Amazon verkoopt, creëerde naar schatting al 1,6 miljoen banen wereldwijd en we hopen dat het Nederlandse bedrijven net zo goed zal vergaan.”



Nederlandse verkooppartners Innr Lighting en Boska over hun ervaringen met Amazon

“Rob en ik startten in 2012 in Hilversum met ons bedrijf voor betaalbare, makkelijk te gebruiken slimme-verlichtingsproducten en begonnen jaren geleden onze producten aan te bieden via Amazon.co.uk. Wat begon als een experiment werd al snel ons belangrijkste online verkoopkanaal. Onze producten scoren hoog in de categorie verlichting op Amazon.co.uk. Vandaag is ons partnership met Amazon uitgebreid over de hele EU met de hulp van het pan-Europese “Fulfillment by Amazon” programma. Eind vorig jaar zetten we een nieuwe grote stap door slimme Innr lampen naar de VS te beginnen exporteren. Naast de toegang tot miljoenen internationale klanten voorziet Amazon ons ook van snelle en inzichtelijke feedback van onze klanten, die we gebruiken om permanent onze producten en de manier waarop we ze presenteren te verbeteren. Dit helpt ons om erg snel te verbeteren en te innoveren en geeft ons algemene inzichten in onze verkooppartnerships.” Jeroen Dalderop, mede-oprichter en CEO van Innr Lighting.



“Boska Food Tools heeft meer dan 120 jaar ervaring in het maken van gereedschap voor het snijden en serveren van kaas en we zijn trots op het succes dat ons familiebedrijf geniet dankzij de kwaliteit en het tijdloos design van onze producten. We begonnen drie jaar geleden op Amazon.com te verkopen en zijn inmiddels de nummer 1 in kaasmessen. Onze Boska Monaco Cheese Slicer heeft een ongelooflijke score van 4,5 sterren van onze klanten in de VS. In 2019 hebben we onze verkoop uitgebreid naar Amazon.de en kijken ernaar uit ons steeds bredere gamma aan te kunnen bieden aan Nederlandse klanten op Amazon.nl.” Martijn Bos, CEO van Boska Food Tools for Life