Bestemmingsplan voor uitbreiding Efteling nog niet in orde

De gemeenteraad van Loon op Zand krijgt een half jaar de tijd om gebreken in het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ te herstellen. Hoewel veel bezwaren van omwonenden en omliggende bedrijven niet slagen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State toch vijftien gebreken in het bestemmingsplan geconstateerd. Zo is de uitbreiding niet goed onderbouwd, biedt het bestemmingsplan te veel ruimte aan de Efteling en zijn de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld. De gemeente moet daar nu mee aan de slag. Dat blijkt uit een zogenoemde tussenuitspraak van vandaag (14 oktober 2020).



Nieuw besluit nodig en tot die tijd geen uitbreiding



De Efteling mag voorlopig niet starten met de uitbreiding van het park, als zij dat al van plan was. De gemeenteraad van Loon op Zand krijgt een half jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. De Afdeling bestuursrechtspraak zal daarna in een einduitspraak beoordelen of de gemeenteraad met het nieuwe besluit aan de opdrachten in de tussenuitspraak heeft voldaan. Tot die tijd is het bestemmingsplan geschorst.



Het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’



Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande attractiepark naar het oosten en westen uit te breiden. Het attractiepark wil daarmee in 2030 door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Het gaat om uitbreiding van het attractiepark zelf, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen. Omwonenden en een aantal omliggende bedrijven hebben bezwaar tegen de uitbreiding en kwamen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.



Gebreken in het bestemmingsplan



Uitbreiding beter onderbouwen



Hoewel aannemelijk is gemaakt dat de Efteling behoefte heeft aan de uitbreiding, moet de gemeenteraad beter onderbouwen dat de uitbreiding niet binnen het bestaande attractiepark kan worden gerealiseerd. Momenteel is bijna 90% van het park onbebouwd. Het is de wens van de gemeente en de Efteling zelf om dat zo te houden. Maar dan moet er wel een ‘uitdrukkelijke motivering’ van de gemeente zijn waarom de gewenste uitbreiding niet toch binnen het bestaande park kan plaatsvinden. En die ontbreekt op dit moment.



Te veel flexibiliteit



Verder biedt het bestemmingsplan op een aantal punten te veel ruimte aan de Efteling. Een voorbeeld daarvan is het terrein waar een camperparkeerplaats is gepland. Het bestemmingsplan staat het ook toe om daar verblijfsaccommodatie te bouwen, maar de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn niet onderzocht. Bovendien zijn er meer camperplekken mogelijk dan de 48 waar de gemeente vanuit is gegaan. Een ander voorbeeld is de uitbreiding ten westen van het bestaande park. Het bestemmingsplan maakt daar parkeervoorzieningen mogelijk, maar de bouwoppervlakte daarvan is niet beperkt in het bestemmingsplan. Daardoor zou het hele terrein vol kunnen worden gebouwd met parkeergarages. De gemeenteraad zal alsnog moeten onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn óf zal die mogelijkheden moeten beperken.



Woon- en leefklimaat en natuur



Daarnaast heeft de gemeenteraad de gevolgen van de uitbreiding van de Efteling voor omwonenden niet op alle punten goed beoordeeld. Zo is bijvoorbeeld niet altijd van de juiste afstanden tussen het park en de percelen van de bezwaarmakers uitgegaan of zijn de verkeerde uitgangspunten gebruikt voor het beoordelen van het geluid afkomstig van het attractiepark. Ook het onderzoek naar de gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen’ vertoont gebreken. De gemeenteraad zal alsnog sluitend moeten onderbouwen dat de stikstofuitstoot niet toeneemt door de uitbreiding. Als dat niet lukt, moet de gemeenteraad beoordelen of de stikstofuitstoot het natuurgebied aantast.