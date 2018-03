Restaurant Het Bosch krijgt een nieuwe naam en patron-sommelier

Een nieuwe koers; Het Bosch Waterfront Kitchen



De volgende generatie van Houten staat klaar voor een nieuw tijdperk met een aantal indrukwekkende veranderingen.



De wereld van de gastronomie verandert razendsnel, en daarbij verandert de behoefte van de consument en de gast mee. Volgens de nieuwe generatie, Danny van Houten, die zo zijn eigen stijl en visie heeft, was dit de belangrijkste reden voor een verandering in het concept naar Het Bosch Waterfront Kitchen.



Patron-sommelier Danny van Houten aan het roer



Zoon Danny van Houten (27), al jaren de sommelier ‘op de vloer’, gaat de algehele leiding van het restaurant overnemen van Ferry van Houten (58) - die inmiddels ruim 37 jaar de scepter zwaait over het restaurant en de keuken - en wordt de patron-sommelier.



Een nieuwe generatie staat voor een nieuw tijdperk en in het geval van Het Bosch voor een nieuwe naam, een nieuwe menukaart, een nieuw interieur en met een sommelier aan het roer, voor een nóg belangrijkere rol voor wijn met een groot aantal wijnen verkrijgbaar per glas.



Een nieuwe menukaart



De belangrijkste aanpassing van Het Bosch Waterfront Kitchen is de indeling van de menukaart. Geen 'voor' en 'hoofd'-gerechten meer, maar verschillende kleinere gerechtjes waaruit een eigen menu kan worden samen gesteld. Meer keuze voor de gast, waarbij de (klassieke) identiteit van Het Bosch herkenbaar blijft en een eigentijdse moderne stijl voor een frisse uitstraling zorgt. Daarnaast is er veel aandacht voor kreeft, met een uitgebreid kreeftmenu van 4-gangen waar een hele kreeft (600gr) op verschillende manieren wordt bereid.



De drempel wordt verlaagd, en tegelijkertijd blijft de kwaliteit behouden. Daarbij komt de ambitie om gerechten op Michelin-niveau te leveren.



Het weekend: Live DJ en Gin & Tonic



Daarnaast zal Het Bosch Waterfront Kitchen zich in het weekend op de vrijdag- en zaterdagavond met de Waterfront Radio DJ 's richten op een lively publiek dat naast goed eten ook goede muziek kan waarderen.



Het Bosch Waterfront Kitchen heeft hiervoor ook een aperitief-bar geïntroduceerd, waar de focus op de Gin&Tonic ligt. Danny van Houten ziet hierbij een wens in vervulling gaan: "een belangrijk onderdeel voor een mooie avond uit".



'Beleving' zal het magische woord worden, aldus Danny, die bruist van de energie. De nieuwe kapitein van Het Bosch Waterfront Kitchen verheugt zich op een "volle en swingende tent".