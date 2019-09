Nederlandse vinding stopt dumpen 16 miljard plastic koffiebekerdeksels

Volgens de Earthday Foundation worden er wereldwijd meer dan 16 miljard koffiebekers gebruikt. Elke beker heeft een plastic deksel waarvan de meeste op de vuilnisbelt belanden of de oceanen vervuilen. Tot nu toe was er niemand in staat om een lekvrij deksel te ontwikkelen dat aan een papieren beker ‘plakt’. Deze week viert de wereld World Cleanup Day en wordt het milieu weer opgeschoond.



Op World Cleanup Day introduceert Groasis - gekozen als nr. 1 van de 100 meest innovatieve bedrijven van Nederland in 2018 en beroemd om zijn waterbesparende uitvindingen - een papieren biologisch afbreekbaar deksel, de "Rafiki®" genaamd. Deze revolutionaire uitvinding van Groasis draagt bij aan het voorkomen van het dumpen van de plastic deksels.



Groasis wil deze uitvinding graag met de wereld delen om maximale impact te genereren. Om het probleem met de plastic dekselvervuiling snel op te lossen, kunnen dekselproducenten over de hele wereld het recht verkrijgen om de "Rafiki®" te produceren en verkopen.



Het "Rafiki" -deksel is een evolutie van het deksel van Groasis ’Growboxx® plant cocoon. Met deze intelligente emmer kunnen bomen worden geplant in combinatie met groenten (of andere planten of struiken) in droge, hete en geërodeerde gebieden, terwijl 90% minder water wordt verbruikt dan bij traditionele druppelirrigatie.



Groasis heeft 5 jaar besteed aan het ontwikkelen van een deksel dat zou blijven ‘plakken’ aan de Growboxx®. De reden was dat bij de eerste plantproeven in 2013 de deksels tijdens stormen of door passerende auto's werden weggeblazen. Omdat het deksel regen opvangt en helpt bij het planten van groenten, die hydroponisch in het water in de Growboxx® groeien, moest er we een manier worden gevonden om het deksel vast op de Growboxx® te bevestigen. De oplossing die Groasis heeft ontwikkeld om het deksel op de Growboxx® te bevestigen, kan ook de oplossing zijn voor de enorme vervuiling veroorzaakt door plastic deksels voor koffiebekers en bekers voor koolzuurhoudende dranken.



We zijn erg blij om deze oplossing aan de wereld te laten zien, en aan onze supporters, de Green Musketeers. Raadpleeg deze link voor meer informatie over de Growboxx® plant cocoon.



