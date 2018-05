TV-app maker 24i Media neemt Mautilus over

Nederlands mediatechnologiebedrijf verstevigt leidende positie op het gebied van internet-tv



Amsterdam, 9 mei 2018 - 24i Media, de marktleider op het gebied van technologie voor internet tv-apps, maakt vandaag de overname bekend van Mautilus, een Tsjechische ontwikkelaar van tv-apps die zich specialiseert in HbbTV en streaming video-applicaties voor verschillende tv-platformen. De overname versterkt het technologieframework van 24i met nieuwe producten en mogelijkheden, en verhoogt de productiecapaciteit. De overname van Mautilus is de volgende stap van het Amsterdamse mediatechnologiebedrijf om de beste technologie voor videostreaming-applicaties te leveren.



De kans is groot dat Nederlandse tv-kijkers dagelijks gebruik maken van de apps van 24i, bijvoorbeeld op de smart-tv, tablet of telefoon. Zo ontwikkelde het bedrijf onder andere de populaire apps voor Pathé Thuis, Videoland, Fox Sports en NPO Start. Dagelijks worden deze apps door duizenden consumenten gebruikt om naar films, televisieseries en wedstrijden te kijken. Het overgenomen Mautilus heeft onder meer de populaire HBO-app ontwikkeld, en werkt momenteel aan de app voor iflix, de videodienst die inmiddels meer dan 6,5 miljoen kijkers bedient in onder meer Azië en het Midden-Oosten.



“Mautilus deelt onze visie en weet hoe belangrijk pakkende kijkervaringen voor onze klanten en hun eindgebruikers zijn. De oplossingen van Mautilus vullen het brede portfolio van 24i goed aan, en we kunnen hierdoor 24i verder uitbouwen als wereldwijde ontwikkelaar van tv-apps met het beste talent uit de industrie”, aldus Martijn van Horssen, CEO en mede-oprichter van 24i. “We zijn enthousiast dat we een getalenteerd team kunnen verwelkomen. We delen dezelfde waarden, cultuur en overtuiging om baanbrekende oplossingen te bouwen voor de nieuwe tv-industrie. Daardoor kunnen we vanuit 24i nog krachtiger oplossingen introduceren. Vanuit één organisatie bieden we klanten innovatieve oplossingen die van de nieuwste technologie gebruik maken.”



24i blijft groeien en zijn positie uitbouwen in de markt van videotechnologie. In 2017 werd 70% groei gerealiseerd en deze trend zet door in 2018. Mautilus is de tweede overname door 24i in 2018, nadat het bedrijf in maart al de multiscreen videoplatform provider Vigour overnam.



“Innovatie, flexibiliteit en schaalbaarheid zijn onmisbare ingrediënten om in te kunnen spelen op de fundamentele veranderingen die de tv-industrie op dit moment doormaakt. We combineren een sterke autonome groei met gerichte overnames die onze strategische positionering verder verstevigen. We proberen altijd de beste mediaprofessionals aan te trekken, op zowel individueel vlak als in teamverband, zoals in het geval van Vigour en nu Mautilus. We hebben positieve ervaringen met de succesvolle integratie van het voormalige Siemens CVC front end-team in 2016, en hebben daarom veel vertrouwen in de toegevoegde waarde en de kruisbestuiving van onze teams in Brno”, voegt Hans Disch, mede-oprichter van 24i en Chief Strategy Officer, toe.



“Door onze krachten te bundelen met 24i, kunnen we onze klanten nog beter bedienen met een innovatieve aanpak op het gebied van streaming video-technologie”, vertelt Rehor Vykoupil, CEO van Mautilus. “Vanuit de combinatie kunnen we de beste oplossingen aan onze klanten bieden, en 24i vormt tegelijkertijd de ideale omgeving voor onze technologie en het team. Met onze unieke combinatie van multi-platform kijkervaringen, specialistische kennis over HbbTV en kennis van Addressable TV, kunnen we bijdragen aan de ambitie van 24i om de meest toonaangevende technologieprovider voor de ontwikkeling van video-applicaties voor uiteenlopende apparaten te worden. Petr Mazanec, Ivan Bradac en ikzelf, de oprichters van Mautilus, zijn erg trots om ons team aan de 24i-familie toe te voegen.”



Dankzij de snelle groei in 2018, gecombineerd met de lancering van de Tennis Channel-app voor Sinclair Broadcasting Group, kan 24i zijn marktpositie de komende maanden verder verstevigen.



Over 24i

24i, met het hoofdkantoor gevestigd in Amsterdam, is een toonaangevende en internationale ontwikkelaar van tv-apps met een bekroond technologieframework dat klanten ondersteunt sneller en efficiënter apps te ontwikkelen en uit te rollen op alle apparaten, schermen en tv-platformen.



24i biedt omroepen, contenteigenaren en beheerders innovatieve en flexibele tools om gepersonaliseerde tv-apps te ontwikkelen en op de markt te brengen, terwijl de time-to-market en totale kosten worden geminimaliseerd. Het technologieframework van 24i is verantwoordelijk voor de digitale kijkervaring van toonaangevende merken wereldwijd, waaronder RTL, Fox Sports, Sinclair Broadcasting Group, Globo, RTé, NPO en Fuse Media.



24i is opgericht in 2009 en opereert vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, en heeft kantoren in Los Angeles, New York, Buenos Aires, Madrid, Kopenhagen en Brno.



Voor meer informatie, bezoek http://www.24i.com/



Bekijk de video over de overname op: