Arcona Property Fund N.V. – een beursgenoteerd fonds dat belegt in commercieel vastgoed in Centraal-Europa – nodigt aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Arcona Property Fund N.V. uit voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 19 maart 2020 om 14.30 uur in het Holiday Inn Amsterdam Arena Towers, Hoogoorddreef 66B 1101 BE Amsterdam.



De agenda en oproep voor de vergadering zijn gepubliceerd op de website www.arconapropertyfund.nl