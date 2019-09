Duurzaam transport door samenwerking Van Hooft Transport en Greener

De CO2- uitstoot van festivals wordt voor veruit het grootste deel veroorzaakt door het reizen en transport. Een groot gedeelte daarvan komt door transport van alle apparatuur en decorstukken. Van Hooft Transport en Greener gaan samen bijdragen om deze uitstoot te verminderen door biodiesel te gebruiken voor al het transport.



Voor de overstap naar duurzame biobrandstof maakt Van Hooft Transport gebruik van HVO diesel van Future Fuels welke door Guliker’s Gas- en Oliehandel uit Putten geleverd wordt. HVO is een fossielvrije en hernieuwbare brandstof met voordelen op het gebied van duurzaamheid. Deze Hydrotreated Vegetable Oil veroorzaakt tot wel 89% minder CO2 emissie en stoot minder schadelijke stoffen uit zoals NOx en zwavel. HVO is kleurloos, helder als water en vrijwel geurloos.



Greener Power Solutions levert duurzame stroom aan tijdelijke projecten en evenementen. Greener vervangt diesel aggregaten door middel van grote mobiele batterijen, hiermee kan tot wel 100% diesel, CO2, fijnstof en stikstof bespaard worden. Als off-grid stroomleverancier, levert Greener positieve en groene energie aan festivals, bouwplaatsen, evenementen, installatie onderhoud en vele andere locaties die anders afhankelijk zijn van diesel aggregaten.



Van Hooft Transport tilt al meer dan 50 jaar zwaar aan kwaliteit en beschikt over een divers wagenpark met onder andere autolaadkranen tot 175 ton/meter. Het bedrijf is op verschillende vlakken actief in de energiebranche en zit daarmee middenin de energietransitie. Mede dankzij onze kernwaarden kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hebben wij in Greener een goede partner gevonden waarmee wij het zwaardere transport naar een hoger duurzaam level kunnen tillen.



Rijden op biobrandstof is nog maar het begin voor deze twee partijen. Van Hooft doelt op elektrisch kranen en rijden om zo de CO2 voetafdruk verder te reduceren. Maarten Bos: “Medio 2020 laden/lossen wij de Greener producten CO2-neutraal”. Ook Greener ziet verdere ontwikkeling gebeuren om zo de hele keten te verduurzamen. Lukas Kuijken: “We moeten samen verder strijden om misbruik van fossiele brandstof te voorkomen. De uitstoot is niet alleen schadelijk voor de toekomst, maar ook vandaag al. Vrachttransport rijden op biobrandstof is een belangrijke stap voor ons om CO2-neutraal te kunnen worden”.



Vanaf 2020 willen de partijen de batterijen laden aan zonnepanelen op locatie bij Van Hooft, hierdoor is alle elektriciteit 100% hernieuwbare energie en kan de logistiek nog een stap efficiënter. De bedrijven werken samen zodat iedereen overal groene stroom heeft, bewust en duurzaam! #gogreener



Bent u ook geïnteresseerd in het rijden op HVO en benieuwd naar onze ervaringen, neem gerust contact op met Van Hooft Transport.



Op zoek naar een (tijdelijke) duurzame oplossing voor uw stroomvoorziening in de vorm van een mobiele batterij? Neem contact op met Greener en zij vertellen u alle ins en outs.