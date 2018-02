Winnaars Turing Gedichtenwedstrijd 2017 bekend

Winnaars Turing Gedichtenwedstrijd bekendgemaakt tijdens live-uitzending Met het Oog op Morgen



Amsterdam, 1 februari 2018 – Gisteravond zijn de winnaars van de Turing Gedichtenwedstrijd 2017 bekendgemaakt tijdens een live-uitzending van het radioprogramma Met het Oog op Morgen vanuit de Rode Hoed. Het actuele gedicht Laatste foto van de vrede van Jan-Paul Rosenberg uit Zeist werd gekozen tot het beste gedicht van het jaar en bekroond met de hoofdprijs van € 10.000. De tweede prijs (€ 5.000) werd toegekend aan Merel van Slobbe uit Nijmegen en de derde prijs (€ 2.000) aan Dan Falck uit Amsterdam.



De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vormt de afsluiting van de Poëzieweek 2018.



Aan de negende editie van de Turing Gedichtenwedstrijd deden in totaal 2.926 dichters mee, van wie 468 uit Vlaanderen, die gezamenlijk 8.306 gedichten inzonden. De 100 beste gedichten zijn gepubliceerd in de bundel Goudlicht en avondschijn. De Turing Gedichten-wedstrijd bekroont jaarlijks het beste Nederlandstalige gedicht met een geldbedrag van € 10.000, de grootste prijs ter wereld voor één gedicht. Deelname en jurering zijn anoniem.



De Top 3:|



Eerste prijs (€ 10.000): Jan-Paul Rosenberg (Zeist), Laatste foto van de vrede



Tweede prijs (€ 5.000): Merel van Slobbe (Nijmegen), Als je stil bent hoor je in de verte gletsjers smelten



Derde prijs (€ 2.000): Dan Falck (Amsterdam), Onderbreking van de sleur



Uit het juryrapport:



‘Als grote thema's golden dit jaar burgerlijkheid, wreedheid, onrecht, de liefde (of het verlies daarvan), de vergankelijkheid en de natuur. Er zaten beklemmende, liefdevolle gedichten in de top 100, maar ook scherpe observaties bijvoorbeeld over het zwarte lijf, kolonialisme en de beklemming van zwart zijn nu, hier. We lazen beeldende gedichten, met een filmische blik verteld en keken door een ironische bril naar de kapitalistische maatschappij waarin we leven.’



Jury



De jury bestond dit jaar uit dichter Tsead Bruinja (juryvoorzitter), Simone Atangana Bekono (schrijver, dichter), Lies van Gasse (dichter, beeldend kunstenaar), Sef (popartiest) en Françoise Geelen (medeoprichter Turing Foundation).



Voorselectie



Een voorjury bestaande uit medewerkers van poëzietijdschriften Awater en De Poëziekrant selecteerde de gedichten voor de tweede ronde (Top 1000) en de derde ronde (Top 100). De beste 1000 gedichten zijn door de voorjuryleden voorzien van een persoonlijke beoordeling.



Het winnende gedicht:



1e prijs: Jan Paul Rosenberg



Laatste foto van de vrede



Ik bedoel dit letterlijk: verlaat de zoemende foto



nu het nog kan, zelfs uit de ruimte blijkt de verwoesting



onafwendbaar. De man in de kamer hiernaast is al geschiedenis.



Vanuit deze foto leidt de weg naar de ontsnapping, elke poging tot



bewegen



wordt beloond. Deze waarschuwing geldt voor iedereen: pretvaders,



bonusmoeders,



leenkroost; alles waarop een naam rust, een burgerservicenummer,



een cliëntprofiel; alles



wat kan worden afgeluisterd dus alles wat voor evacuatie in



aanmerking komt.



De laatste foto van de vrede bloedt als een oprechte, loyale Madonna.



De staat stuurt een app: de elektriciteit is dood, telefoons/



computers



afgesneden. Discreet duiken we onder in een tentenkamp.



Paspoorten, sleutelwoorden raken uitgebloeid.



De foto liegt niet. Nog even en dan gaat het los



begint het zoeken met honden naar overlevenden.



Tot dan steken we de koppen in het zand, trakteren we



het gouden kalf op Bach, blijven God door de vingers zien.



Poëzieweek



De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd 2017 is het slot van de Poëzieweek 2018, een bundeling van krachten van bekende poëzie-evenementen als Gedichtendag, de VSB Poëzieprijs, Dichter des Vaderlands en de Turing Gedichtenwedstrijd, waarmee de partners een groter bereik willen creëren voor poëzie. De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Poetry International, Poëziecentrum, Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Nederlands Letterenfonds, Poëzieclub, Turing Foundation, VSBfonds, Stichting CPNB en Boek.be, met steun van de Nederlandse Taalunie.



Over de Turing Gedichtenwedstrijd



De wedstrijd wordt georganiseerd door de Turing Foundation in samenwerking met de Poëzieclub. Het streven van de organisatoren is om poëzie breder onder de aandacht te brengen en meer mensen van poëzie te laten genieten. Voor de afgelopen negen edities werden in totaal ruim 85.000 gedichten ingezonden.