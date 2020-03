Inschrijvingen FNLI Award 2020 geopend!

Den Haag, 27 maart 2020 | Meer dan ooit blijkt dat de voedingssector van onmiskenbaar belang is voor de samenleving. Terwijl het coronavirus bijna alle Nederlanders thuishoudt, blijven werknemers in de voedselketen aan het werk voor ons allemaal. Maar ook zonder coronacrisis werken er mensen in onze industrie dagelijks aan inspirerende projecten die het verschil maken in Nederland. De FNLI reikt daarom op 24 september 2020 de tweede editie van de FNLI Award uit aan dé ‘Frontrunner van de Levensmiddelenindustrie’.



Steeds meer producenten zijn actief aan de slag met uitdagende thema’s op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam verpakken, productverbetering, het terugdringen van voedselverspilling, energie- en CO2-besparing, betere track & tracing, internationaal verantwoorde inkoop, en meer. Stuk voor stuk ontwikkelingen die van grote waarde zijn bij de aanpak van wereldwijde vraagstukken. Met het uitreiken van de FNLI Award zet de FNLI de mensen achter dergelijke cruciale ontwikkelingen in de voedingsindustrie centraal: zij zorgen dat het gebeurt!



De inzendingen worden door een deskundige jury beoordeeld. Hierbij wordt dit jaar extra gekeken naar de inzet van teams tijdens de coronacrisis. Verder kijkt de jury naar de potentiële impact, de mate van vernieuwing en de rol en bijdrage van de betrokken personen of teams. Alle criteria en deelnamevoorwaarden zijn te vinden op de FNLI-website. Tijdens de uitreiking op 24 september ontvangt de winnaar niet alleen de FNLI Award en een geldbedrag, maar mag ook een jaar lang de eervolle titel ‘Frontrunner van de levensmiddelenindustrie’ voeren.



Deelname staat open voor alle FNLI-leden. Inschrijven of voordragen van kandidaten kan tot en met 15 april via www.fnli.nl/fnliaward