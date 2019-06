VINCI Energies neemt Koning en Hartman over

Vandaag maakt VINCI Energies de voorgenomen overname bekend van Koning & Hartman, een technologiebedrijf gespecialiseerd in communicatienetwerken. Door deze acquisitie versterkt zij haar portfolio in de ICT en telecom alsmede in de industrie.



Met ruim 320 medewerkers in Nederland en België realiseerde Koning & Hartman een omzet van € 66 miljoen in 2018.



De transactie wordt voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).



Koning & Hartman werd meer dan 120 jaar geleden opgericht en speelde een pioniersrol in de industrie, telecomsector en haar infrastructuur, door besturingssystemen te installeren en datacommunicatiediensten aan te bieden. De organisatie specialiseert zich nu in slimme, betrouwbare en duurzame telecommunicatieoplossingen voor de industrie en kritische communicatienetwerken. Deze klantspecifieke oplossingen worden voornamelijk geleverd aan industriële klanten en telecomoperators, maar ook aan organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening, gezondheidszorg, openbare orde & veiligheid en openbaar vervoer. Al deze activiteiten zijn volledig complementair aan het portfolio van VINCI Energies die de markt bedient met de merken Actemium, Axians, Omexom en VINCI Facilities.



Rob van Kaathoven, deputy managing director van VINCI Energies in Nederland zegt: ‘Koning & Hartman is een technologisch gedreven organisatie, met ondernemende business units, die goed past bij de VINCI Energies cultuur. De hoogwaardige dienstverlening “Technovation” van Koning & Hartman versterkt het Axians portfolio in de telecom en ICT-markt en het Actemium portfolio in industriële automatisering en oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat deze expertise meerwaarde geeft in de oplossingen die we onze klanten kunnen bieden.’



Oswald Coene, CEO van Koning & Hartman zegt: ‘VINCI Energies zet, met haar merken Axians en Actemium, in op digitale transformatie en smart industrie; dit sluit naadloos aan bij de strategie en visie van ons bedrijf. Als autonome business units binnen VINCI Energies, kunnen we onze dienstverlening blijven ontwikkelen. Zo blijven onze klanten verzekerd van innovatieve en toekomstbestendige oplossingen en diensten. Bovendien biedt het onze medewerkers een uitstekend perspectief in de samenwerking op nationale en internationale schaal.’



De transactie zal naar verwachting begin juli 2019 worden afgerond.