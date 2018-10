SKSG kinderen in beweging met opa en oma tijdens de grootste familievoetbalmiddag van Nederland!



Op vrijdag 5 oktober is het Nationale Ouderendag: hét moment om met je grootouders op pad te gaan en samen actief te zijn. Daarom organiseert SKSG samen met Menzis, FC Groningen, en het Nationaal Ouderenfonds de grootste voetbalspelmiddag van Nederland voor jong en oud. SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op circa 100 kindcentra en gastouders verspreid over de stad Groningen en de regio.



Vijftig SKSG kinderen gaan op deze bijzondere dag met hun opa, oma of een andere 60-plusser een sportieve middag beleven op de trainingslocatie van FC Groningen bij SKSG Calcio. Kinderen van 4 jaar en ouder krijgen een clinic van FC Groningen, terwijl de opa’s en oma’s meedoen aan een les Walking Football van het Nationaal Ouderenfonds. We sluiten de middag gezamenlijk af met allerlei extra sportieve activiteiten.



Walking Football is een variant op het reguliere voetbal. Bij dit speltype mag alleen gewandeld en dus niet gerend worden. Zo worden blessures voorkomen. Ideaal dus voor opa’s en oma’s!



Nationale Ouderendag



Nationale Ouderendag wordt georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds en vindt dit jaar plaats op 5 oktober tijdens de jaarlijkse week tegen Eenzaamheid van 27 september tot en met 6 oktober. Het Nationaal Ouderenfonds brengt samen met lokale comités, bedrijven en vrijwilligers duizenden wensen van ouderen in vervulling. Menzis en SKSG werken al jaren samen om kinderen en ouderen op deze dag met elkaar in contact te brengen, om tegemoet te komen aan de wens van ouderen om minder alleen te zijn.



Over OldStars walking football



OldStars walking football is een variant op het reguliere voetbal. Bij dit speltype mag alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 55-plussers de mogelijkheid te bieden om zo lang mogelijk te kunnen blijven voetballen. De nadruk ligt op het positiespel en het is het de perfecte variant voor mensen die lang niet hebben gevoetbald of nu pas willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten staan bij OldStars walking football voorop.



Meer informatie over OldStars walking football is te vinden op het landelijke platform http://www.oldstars.nl en http://www.ouderenfonds.nl