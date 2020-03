BLACKBEAR® kosteloos opengesteld voor bedrijven en organisaties

Het digitale platform BLACKBEAR® is tijdelijk kosteloos opengesteld voor startups, MKB'ers en andere organisaties. Het platform wil zo werkgevers en werknemers helpen met uitdagingen die voortkomen uit de crisis rond het coronavirus. De 2.500+ Jonge Talenten kunnen meedenken over mogelijke oplossingen voor de grote uitdagingen in de huidige crisis.



Het doel van BLACKBEAR® is om de denkkracht van jonge talenten te koppelen aan bedrijven die ondersteuning willen bij hun uitdagingen. BLACKBEAR® heeft daarvoor een pool van meer dan 2.500 Jonge Talenten. Zij kunnen op ieder moment meedenken over uitdagingen, wat resulteert in snelle en meerdere oplossingen voor business challenges.



Grote uitdagingen



De huidige crisis met het coronavirus heeft een enorme impact op dagelijkse activiteiten, werkzaamheden en bedrijfsvoering in elk deel van de samenleving. Grote en kleine ondernemers, werknemers, bedrijven en organisaties staan voor grote uitdagingen.



BLACKBEAR® stelt zich daarom tijdelijk kosteloos open voor organisaties die ondersteuning zoeken bij hun uitdagingen. Deze partijen hebben zelf de keuze om de jonge talenten, indien mogelijk, een vergoeding te bieden voor hun oplossingen zodat ook zij door deze uitdagende periode heen komen.



Zeer bereid om te helpen



“Onze 2.500+ jonge talenten vertelden ons dat zij zeer bereid zijn om degenen te helpen die het nodig hebben”, vertelt Joep Wittebrood van BLACKBEAR®. “Zij willen meewerken aan mogelijke oplossingen voor bedrijven. Het kan gaan om onderwerpen binnen de gezondheidszorg of onderwijs tot en met bedrijven die gedwongen worden om te handelen. Het doel is dat bedrijven hun operatie zo snel mogelijk kunnen herstellen en weer stabiel worden en blijven. Wij kunnen de ontwikkelingen en de impact van COVID-19 niet voorspellen, maar vanaf vandaag ondernemen wij concrete actie om elke organisatie te helpen die gedwongen wordt te handelen.”



Via de website van blackbear.global kunnen organisaties een (video)gesprek plannen met het team van BLACKBEAR®. In overleg wordt de uitdaging dan zo snel mogelijk live gezet, zodat de jonge talenten snel kunnen meedenken over oplossingen.



Jonge talenten die hun creativiteit willen inzetten om huidige uitdagingen aan te pakken, kunnen zich eveneens aanmelden via de website.