Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Limburg Museum

Per 16 mei 2018 treedt mevrouw Wilma Delissen- van Tongerlo aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum. Zij volgt Kees van Rooij op, die na een periode van 5 jaar afscheid neemt van het museum. Kees van Rooij is per 1 december aangetreden als burgemeester van Meierijstad, daarvoor was hij burgemeester van Horst aan de Maas. Zijn nieuwe functie was niet te combineren met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht.



Wilma Delissen, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Peel en Maas, zal de ingeslagen koers van het Limburgs Museum verder ondersteunen en als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Limburgs Museum deze kritisch volgen. Naast haar hoofdtaak als burgemeester bekleedt zij voor de culturele omgeving van het museum o.a. nevenfuncties.



Met deze benoeming wordt de continuïteit van het museum verder gewaarborgd en kan de komende jaren vanuit een stabiele situatie gewerkt worden aan een gezonde toekomst van dit belangrijke instituut voor de provincie Limburg.



De Raad van Toezicht van het Limburgs Museum bestaat uit:



-Wilma Delissen



-Michiel Dijkman



-Jos Kievits



-Joop de Jong



-Hans Jennissen





Limburgs Museum



Keulsepoort 5



5911 BX VENLO



077 3522112