PwC organiseert derde editie Week van de Balans

‘Aandacht voor fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid’



De week van 9 april staat bij PwC in het teken van balans. Tijdens de derde editie van deze bewustwordingsweek maken de 5.000 medewerkers nader kennis met initiatieven gericht op fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid. Ook vinden er activiteiten plaats die stimuleren en inspireren om bewuster te kiezen.



Het thema dit jaar is ‘be well work well’. PwC verbreedt haar perspectief op vitaliteit en welzijn door op vier dimensies te focussen: fysiek, mentaal (focus), emotioneel (mindset) en spiritueel (drijfveren). ‘Als organisatie bieden we handvatten om energielevels in al deze vier categorieën op pijl te houden, zodat medewerkers zelf hun balans kunnen bepalen, bereiken en behouden. Dat verhoogt zowel het welzijn van onze collega’s als hun duurzame inzetbaarheid’, aldus Jolanda Lamse, bestuurslid en verantwoordelijk voor Human Capital.



PwC’ers kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van sportapparatuur, gezonde maaltijden en gratis fruit op de kantoren (fysiek), oefenen met productief denken en timemanagement (mentaal), zich aansluiten bij een van de sociale netwerken (emotioneel), of tijd vrijmaken voor zaken buiten het werk (spiritueel), zoals docentschap, mantelzorg of topsport. Tijdens de Week van de Balans brengt PwC deze en vele andere mogelijkheden extra onder de aandacht.



Ook vinden er activiteiten plaats. Zo deelt psycholoog Tony Crabbe het geheim achter zijn boek ‘nooit meer druk’ en creëert Mindgym-auteur Wouter de Jong een sportschool voor de geest. Verder zijn er onder andere habit challenges om samen met collega’s een nieuwe gewoonte aan te leren, zoals het nemen van de trap, en staan er Balans Bomen op de kantoren waaruit medewerkers een fysieke, mentale of spirituele challenge kunnen plukken en binnen tien minuten volbrengen. Lamse: ‘Met deze activiteiten willen we iedereen stimuleren en inspireren om na te denken over wat welzijn en in balans zijn voor hen betekent.’