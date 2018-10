Bosch bedrijf Aquacare bereikt finale van grote Amerikaanse waterprijs



Koos Baas, directeur-eigenaar van het Bossche bedrijf Aquacare Europe & Service, dat gespecialiseerd is in waterbehandeling, is met zijn initiatief Green Water Solution, Inc. doorgedrongen tot de finaleronde van de prestigieuze Amerikaanse George Barley Water Prize. De hoofdprijs van deze wedstrijd bedraagt $ 10 miljoen. Tot de finaleronde zijn slechts vier van de in totaal 104 inzendingen van universiteiten en bedrijven over de gehele wereld toegelaten. De prijs is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor het fosfaatprobleem in het algemeen en een oplossing te vinden om giftige algengroei uit de Amerikaanse Everglades te stoppen. Niet alleen Florida maar ook vele andere plaatsen ter wereld worden al jaren geteisterd door dergelijke algengroei, ontstaan door overbemesting, huishoudelijk en industrieel afvalwater. De algengroei veroorzaakt, door daling van het zuurstofgehalte, sterfte van het waterleven en brengt drinkwatervoorziening in gevaar.



In totaal vier jaar durende wedstrijd

‘De Water Prize gaat niet alleen over fosfaat, maar vooral over schoon water. Het gaat om aanpassing van de manier waarop wij denken en omgaan met één van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat: hoe kunnen we onze toekomstige generaties verzekeren van schoon water’,



zo stelt de George Barley Water Prize, in het leven geroepen door de Everglades Foundation. Het gehele proces van start tot eind van deze wedstrijd duurt vier jaar. De afgelopen twee jaar zijn de eerste drie fasen doorlopen, de vierde (testfase) met een looptijd van twee jaar bestaat uit het daadwerkelijk op grote schaal testen van de door de finalisten voorgestelde oplossingen en gaat nu van start.



Doorontwikkeling

Koos Baas heeft vertrouwen in een goede afloop van de wedstrijd: ‘De oplossing die wij voorgesteld hebben onder de naam Green Water Solution is een doorontwikkeling van het door ons geïntroduceerde proces dat al in de praktijk functioneert. Dit proces, onder de naam BiOPhree®, richt zich op het verwijderen van fosfaten uit (afval)water. Met Green Water Solution zijn wij één van de weinige partijen ter wereld die in staat is dit op een zodanige manier te doen dat het restmateriaal herbruikbaar is in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest. Onze ‘schone’ techniek is betaalbaar, schaalbaar en toepasbaar over de hele wereld. Echte circulaire economie dus.



Bijzonder: in eigen achtertuin

Voor Koos Baas is deze prijsvraag ook nog in een ander opzichten bijzonder. Het vraagstuk van de fosfaat-vervuiling in de Everglades heeft plaats ‘in zijn eigen achtertuin’, de zuidelijke punt van Florida. Door zijn huwelijk met een Amerikaanse woont hij hoofdzakelijk in West Palm Beach Florida en leidt Aquacare zowel vanuit daar als vanuit Nederland.



Over Aquacare Europe & Service

Aquacare Europe & Service biedt totaaloplossingen voor systemen voor waterbehandeling. Deze oplossingen bestaan uit ontwerp, bouw, implementatie en onderhoud. Hiermee verzekert Aquacare opdrachtgevers van maximale bedrijfszekerheid, voorspelbaarheid van onderhoud, minimalisering van operationele kosten en ontzorging en beheer op afstand.



Water is van groot belang voor de mens en milieu. Daarom is Aquacare steeds op zoek naar verbetering van de kwaliteit van waterbehandeling, kostenbeheersing en nieuwe technieken en technologieën. Hiervoor werkt het eigen research&development bureau van Aquacare nauw samen met Nederlandse en internationale onderzoeksinstellingen. Eén van de onlangs door Aquacare ontwikkelde innovaties is BioPhree®, een nieuwe, revolutionaire methode om het van nature in water aanwezige nutriënt fosfaat te verwijderen en daarmee fosfaat-vervuiling een halt toe te roepen.



Meer informatie: https://aquacare.nl/nl/