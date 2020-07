Tweederde van VO-docenten maakt gebruik van papieren docentenagenda

Amersfoort, 9 juli 2020 - Terwijl het overgrote deel van de docenten in het voortgezet onderwijs door corona digitaler is gaan werken, zegt nog altijd 67% een papieren docentenagenda op zak te hebben. Dat constateert ThiemeMeulenhoff na onderzoek onder haar Onderwijspanel. “Wat je opschrijft, onthoud je.”



“Een papieren agenda geeft mij meer overzicht dan een digitale agenda. Het opschrijven zorgt ervoor dat ik dingen beter onthoud,” aldus een van de respondenten uit het Onderwijspanel. Een ander zegt: “Als ik een digitale agenda gebruik, zit de planning in de computer. Als ik een gewone agenda gebruik, zit het ook in mijn hoofd. Papier is een geheugensteuntje dat altijd werkt.”



Van deze tijd



Met de stelling dat een docentenagenda niet meer van deze tijd is, is 71% van het panel het oneens. Maar liefst 84% stelt tegelijk dat sommige elementen van het onderwijs en randzaken eromheen nooit gedigitaliseerd zullen worden. Het onderwijspanel van ThiemeMeulenhoff bestaat uit ruim 1.400 docenten en bestuurders.



Vertrouwen in papier



De docenten in het Onderwijspanel noemen meer redenen om te kiezen voor een papieren agenda. Zo vinden docenten het handig dat ze een papieren agenda altijd bij de hand hebben, ook op de gang tussen de lessen door. “Je hoeft niet eerst je computer aan te zetten als je iets wil noteren.” Ook het feit dat je als docent in de huidige tijd al een groot deel van de dag achter een beeldscherm zit, is een argument voor een agenda van papier. Verder hebben sommige docenten meer vertrouwen in papier dan in digitale middelen en vinden sommigen het simpelweg prettig om ‘van zich af te schrijven’.”



Ramadan



ThiemeMeulenhoff speelt met een eerste eigen docentenagenda in op de ‘papierbehoefte’ van docenten. Sjanne de Haan, Marketingcommunicatie Specialist bij ThiemeMeulenhoff: “We hebben goed nagedacht over hoe we de drukbezette en soms overvraagde docenten van Nederland kunnen faciliteren. Een van de wensen van docenten uit ons netwerk was om een overzicht op te nemen van alle algemene én alle religieuze feestdagen. Zodat ze bijvoorbeeld weten wanneer de Ramadan is. Maar ook: wanneer is het Dag van de Leraar en welke dag is het Internationale Vrouwendag?”



Organogram voor je klas



In de docentenagenda van ThiemeMeulenhoff zijn ook allerlei relevante ‘inhakers’, lesideeën en lesstarters opgenomen waarmee docenten hun lessen kunnen verrijken. Achterin de agenda vinden zij een organogram waarmee ze de sociale dynamieken van uitdagende klassen letterlijk in kaart kunnen brengen. De Haan: “Het is onze eerste agenda en we hopen natuurlijk dat docenten enthousiast zijn! In de agenda zit een feedback formulier, zodat gebruikers ons kunnen helpen om volgend jaar een nóg betere versie te maken.”



Over ThiemeMeulenhoff



ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt leerrendement verhoogd en meer uit ieders talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.