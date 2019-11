NVVE: ‘Zet behandelverbod in tegen overbehandeling’

Artsen en hun oudere, ongeneeslijk zieke patiënten moeten in een vroeg stadium overleggen of een behandelverbod zinvol is. Overbehandeling kan hiermee worden teruggedrongen. Dat zegt directeur Agnes Wolbert van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) donderdag (28 november) in Ede tijdens het symposium Niet behandelen is ook een optie. Volgens Wolbert rust er ten onrechte een taboe op het onderwerp.



Dat taboe komt vooral omdat het kostenaspect steeds een rol dreigt te spelen. Ouderen zouden onder druk kunnen worden gezet om dure behandelingen te vermijden. Tweede-Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks, bijvoorbeeld, kreeg eerder dit jaar veel kritiek toen zij voorstelde dat artsen die gespecialiseerd zijn in ouderengeneeskunde vaker moeten meebeslissen voordat een patiënt ‘een zware en vaak dure behandeling’ krijgt. Haar idee werd als een bezuinigingsmaatregel weggezet.



Uit onderzoek blijkt dat het overbehandelen van oudere patiënten aan de orde van de dag is. Dat is doorgaans niet in het belang van de patiënt. Als de patiënt geen behandeling meer wenst en de voorkeur geeft aan overlijden, dan kan een behandelverbod nog van grotere waarde blijken te zijn dan een euthanasieverzoek. Indien de patiënt zijn wensen zelf niet zelf meer kenbaar kan maken, geldt namelijk wat in het behandelverbod is opgenomen. Het behandelverbod is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). Daarin staat dat een patiënt voor elke behandeling toestemming moet geven. Je mag ook altijd een behandeling weigeren of laten stoppen. Een arts mag ook geen medische handelingen uitvoeren zonder toestemming van de patiënt als daardoor de dood (sneller) intreedt. Het behandelverbod gaat zelfs zo ver, dat het desnoods juridisch kan worden afgedwongen.



In een behandelverbod kun je bijvoorbeeld aangeven of en hoe lang je behandeld wilt worden indien je in coma raakt, of onder welke omstandigheden je alleen nog een behandeling wilt die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden.



Tijdens het symposium NVVE symposium Niet behandelen is ook een optie lichten deskundige sprekers toe hoe het behandelverbod werkt. In workshops komt aan de orde hoe je erover het gesprek aangaat met de behandelend arts en hoe je deze bijzondere wilsverklaring het best kunt opstellen.