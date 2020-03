Roche Diagnostics Nederland overlegt met VWS en RIVM over coronatesten

Roche Diagnostics Nederland is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, het RIVM en laboratoria in Nederland om te kijken op welke manier coronatesten het meest betrouwbaar, veilig en grootschalig gemaakt en beschikbaar gesteld kunnen worden. Omdat de vraag in Nederland naar testen enorm is gestegen, heeft Roche de productie direct bij de uitbraak van het coronavirus gemaximaliseerd. Ook werkt ze nauw samen met andere partijen om de testcapaciteit verder te verhogen.



Naar aanleiding van de recente publiciteit over beschikbaarheid en samenstelling van een vloeistof die nodig is voor coronatesten meldt Roche dat de receptuur algemeen bekend is bij medische microbiologen. Zij kunnen deze vloeistof zelf ontwikkelen. Roche kan echter niet de veiligheid en betrouwbaarheid van de kwaliteit en de testresultaten garanderen, indien de voor deze test vereiste reagentia buiten het eigen productienetwerk en de gekwalificeerde productielocaties, worden vervaardigd. Roche werkt samen met haar partners aan een oplossing om de beschikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen.



Naast de opschaling van Roche bieden gelukkig ook steeds meer andere bedrijven leverbare testen aan. Deze testen zijn belangrijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het Coronavirus. Als gevolg van de ontwikkeling van dit virus zal de vraag naar testen (en aanvullende gezondheidszorgapparatuur) het aanbod helaas nog verder gaan overstijgen. Het is cruciaal om medische professionals te beschermen en de patiënten zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen, nu alle landen ongeacht hun zorgstelsel, een strategie ontwikkelen voor het stellen van prioriteiten voor medische tests, benodigdheden en therapieën.



Overal ter wereld wordt intensief samengewerkt tussen de industrie, klanten, overheden en regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat het coronavirus kan worden ingedamd. Ook in Nederland worden de handen ineengeslagen. Minister Hugo de Jonge heeft onlangs een Task force Diagnostiek (met deelnemers vanuit het RIVM, Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologen en Diagned) ingesteld in nauwe samenwerking met Feike Sijbesma om landelijke coördinatie te gaan verzorgen op een goede inzet van de beschikbare tests. Roche is hier sinds de start nauw bij betrokken en verleent haar volledige medewerking.



Roche blijft zich wereldwijd inzetten door enerzijds het testen van geïnfecteerde personen en anderzijds door het ontwikkelen van medicijnen die COVID-19 patiënten te helpen.