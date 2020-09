WE OWN THE NIGHT TV lanceert on demand platform voor danceliefhebbers

UTRECHT - WE OWN THE NIGHT TV lanceert op dinsdag 1 september een exclusieve video-on-demand service voor liefhebbers van elektronische muziek. Het online platform, dat de naam WE OWN THE NIGHT TV – On Demand krijgt, biedt een ruim assortiment aan sets van top deejays binnen diverse genres van de dancemuziek. Zo zullen onder meer sets van Tony Junior, Paul Elstak, The Partysquad, Blasterjaxx en de hosting van Vunzige Deuntjes worden aangeboden op het platform.



In navolging van het succes van WE OWN THE NIGHT TV, waarbij ruim 200.000 kijkers iedere zaterdagavond op kanaal 13 van Ziggo TV genieten van livesets, is de on-demand dienst een volgende stap. Het idee komt voort uit een diepgewortelde passie voor evenementen en dance: “Met het wegvallen van de evenementen is voor veel mensen muzikale ontspanning en een uitlaatklep volledig verdwenen. Even ontsnappen aan de realiteit en ongestoord genieten. Dat gevoel willen we met WE OWN THE NIGHT TV - On Demand weer teruggeven aan de danceliefhebber. Wij brengen het feestje bij jou thuis”, aldus Wilco Jung, bedenker van het platform.



Het platform is de eerste in zijn soort en biedt behalve aan gevestigde namen ook een podium aan jong talent, zoals bijvoorbeeld Paquito Moniz, de Belgische Amber Broos en het 14-jarige DJ/Producer talent Bassa. Jung verwelkomt de nieuwe aanwas graag bij WE OWN THE NIGHT TV: “Normaal gesproken maakt jong talent naam door veel op te treden tijdens de zomer. Wij willen ze een kans bieden om ook in deze tijd een groot publiek te bereiken.” Het on-demand aanbod wordt wekelijks uitgebreid.



WE OWN THE NIGHT TV - On Demand biedt bovendien een eerlijk businessmodel voor de betrokken partijen, die hard geraakt worden door de coronapandemie. Jung: “Promotors, leveranciers en artiesten hebben hun inkomsten grotendeels zien opdrogen. Op deze manier hopen we ook weer wat inkomsten te genereren voor de betrokken partijen en artiesten.”



Livesets zijn zonder abonnement te bekijken op www.weownthenight.tv vanaf slechts €2,99 per set.



