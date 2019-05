De European Press Prize: Dit zijn de beste journalistieke stukken van het afgelopen jaar

De European Press Prize maakt de winnaars voor 2019 bekend in Warschau tijdens ceremonie op het hoofdkantoor van de Poolse krant Gazeta Wyborcza.



De prijzen gaan dit jaar naar een open-source onderzoek dat leest als een spionroman, het schokkende verhaal van een familie die wordt gescheiden aan de Mexicaans-Amerikaanse grens, een diepgravende analyse van ‘Transatlantisisme’ ten tijde van Trump, een stripboek-achtige weergave van de vernietiging van Palmyra, en een netwerk van journalisten die samen het werk van collega’s voortzetten die door bedreiging, gevangenschap of zelfs moord hun eigen onderzoek niet kunnen afmaken.

De vijf winnaars en de vier eervolle vermeldingen werden gekozen door de jury, bestaande uit voorzitter Sir Harold Evans (Editor-at-Large Reuters), Sylvie Kauffmann (Editorial Director bij Le Monde), Jørgen Ejbøl (Vicevoorzitter van de Jyllands-Posten Foundation), Yevgenia Albats (Editor-in-chief van The New Times) en Alexandra Föderl-Schmid (correspondent bij de Süddeutsche Zeitung).

‘Fifty-Six Days of Separation’ door Katrin Kuntz, Marian Blasberg en Christoph Scheuermann (Der Spiegel, Duitsland).

‘Palmyra, the Other Side’ door Guillermo Abril en Carlos Spottorno (El País Semanal, Spanje en Süddeutsche Zeitung Magazin, Duitsland).

‘Unmasking the Salisbury Poisoning Suspects: A Four-Part Investigation’ door Christo Grozev, Roman Dobrokhotov en Daniel Romein (Bellingcat, GB).

‘The end of Atlanticism: has Trump killed the ideology that won the cold war?’ door Madeleine Schwartz (The Guardian, GB)

Forbidden Stories, door het Forbidden Stories team en partners.

Eervolle vermeldingen en details van de winnende verhalen staan verder in dit bericht.

Honderden journalisten door heel Europa stuurden hun beste werk in voor deze editie van de European Press Prize. De winnende stukken werden bekend gemaakt in Warschau, op het hoofdkantoor van de Gazeta Wyborcza , ter ere van hun 30-jarig bestaan. Natalie Nougayrède, de eerste vrouwelijke hoofdredacteur van Le Monde sprak als keynote over de toekomst van de Europese journalistiek en het belang van samenwerken voorbij nationale grenzen.

Dit zijn de winnaars en runner-ups, per categorie:

De Distinguished Reporting Award - voor geweldige verslaggeving en verhalen.

→ Winnaar: ‘Fifty-Six Days of Separation’

Door Katrin Kuntz, Marian Blasberg met een bijdrage van Christoph Scheuermann, gepubliceerd door Der Spiegel (Duitsland).

'Fifty-Six Days of Separation' beschrijft hoe een moeder en haar zes jaar oude zoon naar Texas trekken om het geweld in Honduras te ontvluchten. Bij de grens worden moeder en zoon gescheiden. Precies 56 dagen later vinden moeder en zoon elkaar terug, beiden totaal veranderd.

→ Runner-up: ‘Viktor Orbán's reckless football obsession’ door Dan Nolan en David Goldblatt, gepubliceerd door The Guardian (GB).

De Innovation Award - voor vernieuwende journalistiek, laten zien wat er kan.

→ Winnaar: ‘Palmyra, the other side’

Door Guillermo Abril en Carlos Spottorno, verschenen in Süddeutsche Zeitung Magazin (Duitsland) en El País Semanal (Spanje).

‘Palmyra, the other side’ is een reportage die de situatie van het huidige Syrië laat zien, met een focus op de historische stad Palmyra, geteisterd door zeven jaar oorlog. Het stuk is een unieke combinatie van verhalende vormen: een dagboek, een journalistiek verslag, een fotoreportage en een stripverhaal.

‘Nederlands’ succes was er voor de runner-up in deze categorie. Efe Kerem Sözeri woont en werkt in Nederland:

→ Runner-up: ‘Elections clouds cleared: which party, which candidate says what? door Efe Kerem Sözeri, gepubliceerd door P24 (Turkije).

De Investigative Reporting Award - voor het ontdekken en onthullen van feiten.

→ Winnaar: ‘Unmasking the Salisbury Poisoning Suspects: a Four-Part Investigation’

Door Christo Grozev, Roman Dobrokhotov en Daniel Romein, gepubliceerd door Bellingcat (GB).

De Insider (Rusland) en Bellingcat ontmaskeren de echt verantwoordelijken - verstopt achter alterego’s - van de zogenaamde ‘Salisbury Poisonings’. Ze gebruiken daarvoor de open-source methode waarmee Bellingcat internationaal beroemd en berucht werd door het vinden van de mensen die de MH17 neerschoten. Christiaan Triebert onthulde met dezelfde methode het verhaal achter de mislukte coup in Turkije, en won daarmee als eerste Nederlander een prijs in de categorie Innovation.

Het team achter dat het grootste witwas-schandaal ooit onthulde werd door de jury gekozen als runner-up:

→ Runner-up: ‘Money laundering at Danske Bank’ door Eva Jung, Simon Bendtsen en Michael Lund, gepubliceerd door Berlingske (Denemarken), en vele anderen sindsdien.

De Opinion Award - voor een interpretatie van de wereld waarin we leven.

→ Winnaar: ‘The end of Atlanticism: has Trump killed the ideology that won the cold war?’

Door Madeleine Schwartz, gepubliceerd door The Guardian (GB).

Transatlantisisme is een veelbeproken term, maar wat schuilt erachter? Gebaseerd op reportages, archieven en diepgravende analyses van stukken die niet genoemd of gezien worden in het huidige geo-politieke debat, toont Madeleine Schwartz aan dat de transatlantische alliantie (die ons zo’n veilig gevoel geeft) een mythe is.

→ Runner-up: ‘Let’s continue talking about murder, not Fico’s media tyranny’ door Beata Balogova, gepubliceerd door SME (Slowakije).

De Special Award - voor journalistiek die categorieën en disciplines ontstijgt.

→ Winner: Forbidden Stories

Door het team de partners van Forbidden Stories (internationaal)

Forbidden Stories is een netwerk van journalisten die het werk voortzetten of afmaken van journalisten die dat zelf niet (meer) kunnen, omdat ze worden bedreigd, gevangen zitten of vermoord zijn. Dit unieke project houdt die belangrijke verhalen, door machthebbers met geweld in de doofpot gedrukt, levend en toegankelijk.

Door dit te doen, zichtbaar en met succes, koppelt Forbidden Stories het onthullen van de waarheid los van het lot van individuele journalisten, neemt zo het ‘nut’ van het monddood maken van journalisten weg en maakt daarmee werk én leven van journalisten veiliger.