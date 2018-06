Michiel Servaes wordt nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib

Michiel Servaes begint op 1 oktober 2018 als de nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib. Hij volgt dan Farah Karimi op, die in september vorig jaar haar aanstaande vertrek per 1 oktober 2018 bekendmaakte.



Michiel Servaes behaalde een master in Politicologie en Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft een uitgebreide diplomatieke ervaring, zat bijna 5 jaar voor de voor de PvdA in de Tweede Kamer en werkte in verschillende beleidsfuncties op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zijn laatste positie was die van plaatsvervangend directeur van de Directie Sociale Ontwikkeling van het Ministerie van Buitenlandse zaken.



‘Servaes heeft een heel brede ervaring als diplomaat, politicus en is zeer deskundig in internationale betrekkingen,’ zegt Hanzo van Beusekom, voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam Novib. ‘Hij combineert diplomatie met eerlijkheid en heeft een sterke drang om op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid – wat naadloos aansluit bij de missie van Oxfam Novib.’



De selectiecommissie van Oxfam Novib heeft veel kandidaten voor de functie gesproken. Van Beusekom: ‘Servaes kwam overtuigend naar voren als de juiste persoon voor deze zware functie. Hij heeft de ervaring, de vaardigheden en de toewijding om Oxfam Novib, en Oxfam Internationaal waarvan wij deel uitmaken, verder te leiden in uitdagende omstandigheden.’



Servaes: ‘Ik ben thuis opgegroeid met zo’n alternatieve wereldkaart van Novib aan de muur en heb de organisatie altijd bewonderd. Het is heel bijzonder dat ik nu zelf leiding mag gaan geven aan het nieuwe Oxfam Novib. Er is wel veel veranderd: ontwikkelingssamenwerking is niet meer zo vanzelfsprekend als het in die jaren was. En Oxfam Novib staat af en toe stevig onder druk, zoals in de laatste paar maanden. Maar juist gezien de uitdagingen in de wereld van nu ben ik overtuigd van de urgentie van dit werk en ik ben onder de indruk van de grote deskundigheid van de organisatie. Ik zal als directeur van Oxfam Novib alles doen om de verwachtingen en het vertrouwen van honderdduizenden donateurs en andere supporters waar te maken.’



Farah Karimi zal op 1 oktober 2018, na ruim tien jaar directeurschap, formeel het stokje overdragen aan Servaes. Van Beusekom: ‘Farah Karimi heeft Oxfam Novib al die jaren op indrukwekkende wijze geleid. Ze heeft een cruciale rol gespeeld in het omvormen van Oxfam Novib tot een moderne ontwikkelingsorganisatie, die op alle niveaus de strijd aanbindt met armoede, onrecht en ongelijkheid. En met succes. We zijn dankbaar voor de grote bijdrage die Farah heeft geleverd aan onze missie: een rechtvaardige wereld zonder armoede.’