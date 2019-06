EMOTIONELE FINISH HOMERIDE EN HOMERUN IN DEN HAAG

Grote emotionele ontlading bij de feestelijke finish van HomeRide en HomeRun, de 24-uurse sponsortochten van het Ronald McDonald Kinderfonds. De ruim 1300 deelnemers hebben dankzij hun inspanningen, maandenlange trainen en doorzettingsvermogen een recordbedrag van 1.405.315 euro ingezameld voor de Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen van het Ronald McDonald Kinderfonds. Rond 11 uur ’s ochtends zijn de eerste deelnemers lachend, huilend en juichend gearriveerd op de Lange Voorhout in Den Haag. Na 24 uur dwars door Nederland te hebben gebikkeld zijn ze daar feestelijk onthaald door familie, supporters en vrijwilligers. Tot 16 uur ’s middags is er druk gefeest en nagenoten. Omdat onder de deelnemers veelal oud-gasten zijn van de Ronald McDonald Huizen, werd er ook menig traan gelaten en teruggeblikt op hun periode in het Huis. In 2020 nieuwe tour: HomeWalk Ronald McDonald Kinderfonds kondigt met trots een nieuwe uitdaging voor 2020 aan: HomeWalk, 24 uur wandelen voor en langs Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen. De route bedraagt 120 kilometer door Nederland. Net als HomeRide en HomeRun, die in 2020 eveneens worden georganiseerd, is het een estafettetocht met een zelfgekozen team. Een deel van de wandelroute is een ‘urban trail’: dwars door bekende gebouwen. Start en finish zijn op dezelfde locatie als HomeRide en HomeRun.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie



Meer informatie, of een (lokale) HomeRider, HomeRunner of vrijwilliger interviewen? Goed plan! Neem even contact op met Godelief Swank, teammanager communicatie & marketing, via 06 54 76 19 48 of g.swank@kinderfonds.nl.



Over HomeRide en HomeRun



HomeRide en HomeRun zijn de fondsenwervende sportevenementen van het Ronald McDonald Kinderfonds. In 2019 wordt HomeRide al voor de negende keer gereden; HomeRun vindt voor de derde keer plaats. Met een zelfgekozen team fietsen deelnemers 500 kilometer of lopen ze 240 kilometer in 24 uur. In estafettevorm. Dwars door Nederland. Dag en nacht. Ieder team haalt minimaal € 7.000 op voor een zelfgekozen Ronald McDonald Huis of vakantiehuis. Zo zorgen de deelnemers er samen voor dat zieke en zorgintensieve kinderen hun ouders altijd dichtbij hebben. Kijk voor meer informatie over de events op homeride.nl en home-run.nl.



Over Ronald McDonald Kinderfonds



Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. In 12 Ronald McDonald Huizen logeren ouders en broertjes en zusjes op loopafstand van het ziekenhuis, in 12 Ronald McDonald Huiskamers kunnen families in huiselijke sfeer ontspannen en in 3 (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij 1.900 vrijwilligers, sponsors en donaties. #keepingfamiliesclose