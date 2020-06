Coronavakantie in eigen land: jeugd wil Texel, ouders Zuid-Limburg

Door de coronacrisis is Nederland opeens de populairste vakantiebestemming voor de Nederlandse bevolking. Maar binnen gezinnen met tienerkinderen is men het oneens over de precieze locatie deze zomer. De kids willen het liefst naar Texel, maar voor ouders is Zuid-Limburg de favoriete bestemming. Dit blijkt uit het Steden & Streken Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Voor een stedentrip zijn Amsterdam en Utrecht de favorieten voor jong en oud, gevolgd door Rotterdam.



Texel is dé vakantiebestemming voor tieners vanwege natuur, sfeer en horeca



‘Voor 12- tot 18-jarigen heeft Texel de ideale mix voor een vakantie in eigen land’, verklaart merkadviseur Hendrik Beerda. ‘De jongere doelgroep vindt met name het buitenleven op Texel aantrekkelijk, maar ook de sfeer en horeca op het Noord-Hollandse Waddeneiland scoren hoog. Een vakantie in Zeeland is de nummer twee vakantiebestemming voor jongeren. Deze provincie heeft voor hen dezelfde aantrekkelijke ingrediënten als Texel maar dan minder uitgesproken.’



Zuid-Limburg bij ouders op plek één voor natuur, fietsen en wandelen



Uit het onderzoek blijkt dat de mooie natuur en de vele fiets- en wandelmogelijkheden bepalend zijn voor de populariteit van Zuid-Limburg onder ouders. Ook de fijne, Bourgondische sfeer helpt mee aan de toppositie. De mix van ontspanning op het strand en de wandelmogelijkheden bezorgen Texel de nummer twee plaats onder ouders. Fietsen in de mooie natuur van de Veluwe komt op de derde plek.



Aantrekkelijkste Nederlandse streken en provincies als vakantiebestemming



Onder jongeren (12 tot 18 jaar)



1. Texel



2. Zeeland



3. Limburg



4. Waddenzeegebied



5. Drenthe



Onder ouders



1. Zuid-Limburg



2. Texel



3. Veluwe



4. Zeeland



5. Waddenzeegbied



Utrecht bij jong en oud populairder dan Rotterdam voor stedentrip



Het winkel- en horeca-aanbod is bepalend voor de samenstelling van de steden top 3 onder jongeren. Amsterdam heeft volgens tieners veruit de beste winkels en uitgaansgelegenheden van Nederland, gevolgd door Utrecht en Rotterdam. Ook als het gaat om architectuur is Amsterdam de favoriet, maar spreken de moderne gebouwen van Rotterdam de jeugd meer aan dan de historische binnenstad van Utrecht. Utrecht scoort echter veel beter dan Rotterdam als het gaat om de sfeerbeleving. ‘Om naar de nummer twee positie te klimmen moet Rotterdam zich veel meer gaan profileren als een gezellige uitgaansstad’, aldus merkadviseur Hendrik Beerda. ‘Onder volwassenen is de sfeerbeleving ook de zwakke plek van Rotterdam, vooral als het gaat om de horeca. De waardering voor het winkelaanbod van Utrecht en Rotterdam ligt onder volwassenen op vergelijkbaar niveau.’



Nederlandse steden die jongeren en ouders het liefst willen bezoeken



Onder jongeren (12 tot 18 jaar)



1. Amsterdam



2. Utrecht



3. Rotterdam



4. Maastricht



5. Den Haag



Onder ouders



1. Amsterdam



2. Utrecht



3. Rotterdam



4. Maastricht



5. ‘s-Hertogenbosch



Onderzoek onder 17.400 respondenten van 12 jaar en ouder



Het Steden & Streken Merkenonderzoek is in 2011 met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek meet de reputatie van de 100 grootste, Nederlandse gemeenten en van alle streken en provincies. Voor het onderzoek van 2019 en 2020 zijn in totaal 17.400 respondenten van 12 jaar en ouder ondervraagd.



De 43 factoren waarop de 100 grootste gemeenten, de 100 bekendste streken en alle provincies onder volwassenen worden gemonitord zijn: merkkracht (bestaande uit geholpen bekendheid, waardering en binding), merkpersoonlijkheid (16 factoren), merkprestatie (21 factoren), bezoek, bezoekintentie en groeiverwachting. Onder jongeren (12 tot 18 jaar) wordt van elk merk de kracht (bestaande uit geholpen bekendheid en waardering), reputatie (10 factoren) en bezoek- en woonintentie gemeten.