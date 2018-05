PERSBERICHT











Novisource verkoopt broker activiteiten aan Brainnet







Nieuwegein, 17-05-2018



Novisource N.V. deelt mee dat overeenstemming is bereikt met Brainnet B.V. over de verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten. Partijen hebben hiervoor vandaag een koopovereenkomst getekend.



Tjebbe van Oostenbruggen, Algemeen Directeur van Brainnet: "Sinds de oprichting in 1996 heeft Brainnet een duidelijke visie op de markt van flexibele arbeid. Klanten hebben in onze ogen recht op transparantie als het gaat om marges, tarieven en verdienmodellen bij het inhuren van flexibele arbeid. Onze visie, aanpak en onafhankelijkheid leidde de afgelopen jaren tot toenemend vertrouwen van klanten en groei. De overname van de brokeractiviteiten van Novisource Contracting Services past goed in onze groeistrategie en biedt kansen om onze positie in onder meer de IT en Finance sector te verstevigen."



Duco Wildeboer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Novisource: “Wij zijn zeer tevreden met deze transactie, die plaatsvond naar aanleiding van de strategische oriëntatie betreffende de verschillende bedrijfsonderdelen van Novisource. Wij geven de klanten van de broker activiteiten van Novisource Contracting Services in goede handen.”.



De ondernemingsraden van zowel Novisource als Brainnet hebben al positief geadviseerd over deze transactie. Van de transactie is melding gedaan bij de ACM. De transactie zal worden afgerond zodra deze procedure succesvol is doorlopen.



Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.



Voor meer informatie over dit persbericht:



Duco Wildeboer, voorzitter RvC +31 (0)30 850 44 44



ir@novisource.nl







Over Novisource N.V.



Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com