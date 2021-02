BMW kiest opnieuw voor Entopic

Amsterdams contentbureau aan de slag voor BMW met uitbreiding van MINI BMW Group Nederland en BMW Financial Services hebben opnieuw voor Entopic gekozen. Het Amsterdamse bureau is al sinds 2015 leverancier voor de Nederlandse online platformen van de Duitse autofabrikant. Entopic won de nieuwe aanbesteding en verzorgt in ieder geval de komende vijf jaar de online content voor BMW en MINI. De afgelopen jaren heeft Entopic onder meer dealerwebsites voor BMW, MINI en BMW Motorrad opgezet. Deze online showrooms zijn voorzien van toegankelijke content, verbeterde navigatie en geoptimaliseerde vindbaarheid. De komende jaren blijft Entopic BMW ondersteunen met het onderhouden van de online content voor zowel BMW.nl als voor MINI.nl. Danny van Steijn, Operations Director van Entopic: ‘We zijn trots dat BMW Group Nederland opnieuw voor ons heeft gekozen. De langjarige samenwerking met BMW & MINI past bij onze doelstelling om een betrouwbare partner voor A-merken te zijn. Een strategie die werkt en ervoor zorgt dat wij als full-service contentbureau ook na twintig jaar nog blijven vernieuwen en groeien.’

Over Entopic

Entopic is een gespecialiseerd online contentbureau met ruim 20 jaar ervaring. Entopic verzorgt voor haar klanten online content, contentmanagement en -optimalisatie. In 2020 was Entopic met meer dan 200 contentprofessionals aan de slag voor ruim 150 opdrachtgevers.