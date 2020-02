Nederland kleurt paars op 4 februari

Op 4 februari, Wereld Kanker Dag, dragen duizenden mensen in Nederland het paarse lintje met de boodschap Kanker draag je niet alleen. Met dit lintje vraagt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds samen met alle deelnemers aandacht voor de impact van kanker, en betuigt steun aan iedereen die door kanker is geraakt.



Kanker draag je niet alleen



In de maand januari hebben duizenden mensen het paarse lintje van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aangevraagd. Het lintje is onderdeel van de campagne Kanker draag je niet alleenwaarmee aandacht wordt gevraagd voor het feit dat kanker ons allemaal op de een of andere manier raakt. Het lintje staat symbool voor solidariteit, steun, dankbaarheid en liefde.



Cijfers over kanker



Nederland staat op nummer 10 in de lijst van landen waar kanker het vaakst wordt vastgesteld. Australië is koploper, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Ierland. Elk jaar krijgen meer dan 110.000 mensen in Nederland de diagnose kanker, en dit aantal neemt elk jaar toe. Gelukkig nemen ook de gemiddelde overlevingskansen toe. Volgens de Nederlandse Kankerregistratie stijgt de overlevingskans vijf jaar na diagnose met ongeveer 1% per jaar.



Leven met kanker



Er zijn momenteel meer dan 600.000 mensen in Nederland bij wie in de afgelopen 10 jaar de diagnose kanker werd vastgesteld. Zij leven met (de gevolgen van) kanker. Dit is een diverse groep bestaande uit o.a. mensen die al klaar zijn met de behandeling, mensen die worden behandeld en mensen die pas recentelijk de diagnose hebben gekregen.



Oproep op Wereld Kanker Dag



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds roept iedereen die het paarse lintje heeft aangevraagd op om dit te dragen op 4 februari, Wereld Kanker Dag. Op die dag zullen deelnemers aan de campagne ook hun foto’s met het lintje, en hun motivatie om mee te doen, delen op de Facebookpagina van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: www.facebook.com/WereldKankerOnderzoekFonds.



Mara Douma, medewerker gezondheidsvoorlichting bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Wij zijn overweldigd door het aantal mensen dat het paarse lintje heeft aangevraagd. De afgelopen weken hebben wij als team ontzettend hard gewerkt om ervoor te zorgen dat iedereen het paarse lintje op tijd heeft voor Wereld Kanker Dag. Uiteraard hebben wij dit met heel veel liefde gedaan. Op onze Facebookpagina zijn er ontzettend veel mooie en ontroerende berichten gedeeld, waarvoor we erg dankbaar zijn. Laten we samen op Wereld Kanker Dag een mooi gebaar maken, want kanker draag je niet alleen.”