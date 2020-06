Promotie: Empirical Research on Investor Conferences

Bedrijven in de VS overdrijven hun inkomsten in de periode voorafgaand aan een investeerdersconferentie. Op die manier proberen ze hun zichtbaarheid te vergroten en nieuwe beleggers aan te trekken. Bestuurders en commissarissen hebben voorkennis van de cijfers die ze gaan presenteren en in de periode voorafgaand aan de conferentie handelen ze in aandelen op basis van die voorkennis. Dat zijn de opmerkelijke conclusies van promovendus Shivesh Changoer. Hij verdedigt op donderdag 18 juni 2020 (online) zijn proefschrift 'Empirical Research on Investor Conferences'.



Amerikaanse markt



Changoer geeft in zijn proefschrift antwoord op de vraag: Welke acties ondernemen managers in de periode voorafgaand aan, tijdens en na een investeerdersconferentie? Zijn onderzoek richtte zich op de Verenigde Staten. Echter, zijn analyses hebben ook relevantie voor andere regio’s, aangezien deze investeerdersconferenties over de hele wereld georganiseerd worden, mede door de hoge populariteit onder investeerders.



Informatie op voorhand



Changoer onderzocht wat er gebeurde bij bedrijven rondom een investeerdersconferentie. Hij stelde dat veel van de informatie die vrijgegeven wordt tijdens een investeerdersconferentie een paar weken ervoor al bekend is bij bestuurders en commissarissen.



Profiteren van voorkennis



Om te testen of zij handelen op deze informatie, keek hij onder andere naar de relatie tussen het aantal aandelen dat gekocht werd door bestuurders en commissarissen in de periode voorafgaand aan de investeerdersconferentie en de veranderingen in de aandeelkoers. De bevindingen die Changoer doet, impliceert dat bestuurders en commissarissen handelen om te profiteren van hun voorkennis.



Promotie Shivesh Changoer



Shivesh Changoer (1989, Paramaribo, Suriname) is als buitenpromovendus verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen. Op donderdag 18 juni 2020 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift: 'Empirical Research on Investor Conferences' bij de Open Universiteit. Zijn promotors zijn prof. dr. G.M.H. Mertens (Open Universiteit) en prof. dr. W.F.J. Buijink (Open Universiteit). De promotie vindt online plaats en is live te volgen.