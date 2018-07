NU’91 beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging checkt bij de zorgprofessionals of en zo ja, welke maatregelen hun werkgevers nemen om het koel en werkbaar te houden in de instellingen. Deze online check staat aan tot donderdag 26 juli. https://nl.surveymonkey.com/r/3TGDSS6



Hitteplan



Nederland geniet van zon en zomerse temperaturen. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is inmiddels actief. Iedereen wordt daarmee opgeroepen extra zorg en aandacht te besteden aan kwetsbare mensen. De professionals die voor de kwetsbaren zorgen, moeten daardoor echter niet zelf oververhit en uitgedroogd raken. En de hygiëneregels laten het nu eenmaal niet toe het werk in bikini of zwembroek te doen!



Koel en werkbaar



De laatste dagen krijgt het NU’91 Serviceloket steeds vaker de vraag wat een zorgprofessional van haar/zijn werkgever aan maatregelen mag vragen en verwachten om het een beetje koel te houden in de instelling. Een airconditioning zou natuurlijk het beste zijn, maar zonwering of ventilatoren kunnen ook een optie zijn. Of even een korte pauze om wat te kunnen drinken. Uit reacties blijkt helaas dat niet iedere werkgever welwillend is voorzorgsmaatregelen tegen de hitte te nemen.



Goed werkgeverschap



Een goede werkgever zorgt voor de medewerkers. De NU’91 Hitte Check zoekt uit hoe het daarmee tijdens deze warme zomerse dagen gesteld is. En neemt als dat nodig is actie.