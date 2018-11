VIDEO: Gilbert & George eregast van internationale BRAFA Art Fair 2019

Video: Gilbert & George geven ter gelegenheid van hun presentatie op

BRAFA 2019 spontaan een performance vanuit hun studio

Video RGB Media / BRAFA

15 november 2018 - De internationale Brussels Art Fair (BRAFA) verwelkomt Gilbert & George als eregast in 2019. Van 26 januari t/m 3 februari presenteert het beroemde kunstenaarsduo vijf fotomontages op de Belgische kunstbeurs, die gehouden wordt in het Brusselse Tour & Taxis. In de halve eeuw dat ze samen leven en kunst maken als ‘Living Sculptures’ op een visionaire reis door de moderne wereld, altijd samen en altijd alleen, hebben Gilbert & George een heel eigenzinnige antikunst ontwikkeld. Het is een soort oerkunst, die tegelijk ook poëtisch en emotioneel geladen is. Op BRAFA 2019 exposeren 133 galeries en kunsthandelaren uit 16 landen. Meer informatie: www.brafa.art

Vijf fotomontages

Gilbert & George begonnen als performancekunstenaars, maar werden beroemd om hun gigantische fotomontages. Met felle kleuren en zwarte roosters in overdruk, lijken deze een eigentijdse versie van de glas-in-loodramen van weleer, maar dan met een heel eigen, onmiskenbaar karakter. In hun meeste werken zijn ze ook zelf te herkennen. Hoewel de werken geïnspireerd zijn op het dagelijkse leven (niet zelden dat van de kunstenaars zelf), bieden ze een soms metafysische of mythische en dan weer polemische visie op die wereld, maar altijd met een vleugje humor en een boodschap. Voor BRAFA 2019 selecteerden ze zelf vijf fotomontages in groot formaat, die op verschillende locaties op de beurs te zien zullen zijn. Deze werken maken deel uit van een omvangrijke, recente reeks: de ‘Jack Freak Pictures’ (2008), de ‘London Pictures’ (2010), de ‘Scapegoating Pictures’ (2013) en de ‘Beard Pictures’ (2016).

BRAFA 2019

De Brussels Art Fair (BRAFA) is een van de oudste en meest toonaangevende kunstbeurzen ter wereld, opgericht in 1956. Er nemen 133 galeries en kunsthandelaren uit 16 landen deel aan de 64e editie van de beurs. Onder hen de Nederlandse exposanten MORENTZ (Waalwijk) en Floris van Wanroij Fine Art (Dommelen). In de monumentale hallen van Tour & Taxis wordt jaarlijks een topaanbod aan ‘schone kunsten’, antiek, modern en hedendaags werk en design bijeengebracht, afkomstig van de oudheid tot en met het heden. BRAFA staat bekend om haar gastvrijheid, kwaliteit en eclecticisme en trok het afgelopen jaar ruim 65.000 kunstliefhebbers uit heel Europa.