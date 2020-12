Nederlanders massaal aan de kerstversiering in coronatijd

Kerstversiering en -verlichting doet het in Nederland onverminderd goed. Bijna 80% van de huishoudens versiert en verlicht de woning voor de feestdagen. Dit blijkt uit een representatieve steekproef onder 500 Nederlanders van 18 jaar en ouder.



“Zeker in deze tijd van corona, waar mensen veelal op hun eigen huis zijn aangewezen, en de kerstdagen slechts in kleine kring kan worden gevierd, is het belangrijk om warmte en gezelligheid te creëren met kerstverlichting en -versiering”, zegt ondernemer Peter Homan van kerstverlichting.nl, die het onderzoek door R&M Matrix eind november heeft laten uitvoeren.



Iets van ons allemaal



De donkere dagen van kerst opfleuren met versiering en feestverlichting gebeurt in ons land door alle leeftijdscategorieën, zowel mannen als vrouwen en in alle regio’s van Nederland. Inkopen voor kerstversiering en -verlichting komen vroeg op gang. Tijdens de steekproef, tussen 24 en 26 november, had al een kwart van de ondervraagden kerstversiering en -verlichting gekocht. Nog eens ruim een kwart heeft dat nog niet gedaan, maar is wel van plan dit te gaan doen. Van deze twee groepen geeft 44% aan dat zij eerder dan voorheen deze inkopen aan het doen zijn. Slechts 7% zegt het later dan voorheen aan te schaffen en 48% doet het in dezelfde periode als vroeger. Vooral consumenten onder de 35 jaar zijn hiermee al vroeg bezig: 66% heeft kerstversiering en -verlichting ingekocht (31%) of heeft plannen om dat te doen (35%). “De run op kerstverlichting en -versiering die jaar heeft volgens mij veel te maken met de coronacrisis en de gedeeltelijke lockdown”, meent Homan. “Nu de verwachting is dat er ook met de feestdagen beperkingen gelden, willen de Nederlanders toch een gezellige sfeer thuis. In die zin biedt het troost en een beetje geluk in deze donkere tijden.”



Nederland straalt in 2020 meer dan ooit



Gevraagd naar het bedrag dat aan kerstversiering en -verlichting wordt uitgegeven, laat het onderzoek zien dat dit gemiddeld 70 euro per huishouden is. De groep die al inkopen heeft gedaan, besteedde gemiddeld 72 euro en de groep die nog gaat aanschaffen gemiddeld 65 euro. Homan: “Eerlijk gezegd verwacht ik dat dit bedrag uiteindelijk iets hoger uitvalt omdat december meestal nog voor een serieuze boost zorgt”



Frappant is dat mannen gemiddeld meer geld uitgeven aan kerstversiering en -verlichting dan vrouwen: respectievelijk 88 euro en 50 euro. De kerstversiering anno 2020 bestaat steeds meer uit verlichte onderdelen of elementen. Van alle consumenten geeft 17% aan dat hun kerstversiering met kerstmis in 2020 méér verlichte elementen bevat dan drie jaar geleden. Bij 9% is dat minder het geval. Per saldo is dat een toename met 8 procentpunten in drie jaar tijd.



Kerstsfeer in winkelstraten wordt hoog gewaardeerd



Kerstverlichting in winkelstraten doet de consumenten goed, zo blijkt ook uit de steekproef. Gevraagd naar hun ervaring, zeggen mensen dat het een leuke sfeer geeft (86%), vertrouwd voelt (76%), bijdraagt aan het saamhorigheidsgevoel (66%) en een veilig en geborgen gevoel geeft (63%). Het kopen van kerstverlichting en -versiering vindt 39% een leuk uitje. Van de consumenten tot 35 jaar vindt zelfs de helft het een leuk uitje. “Omdat mensen dit jaar weinig dingen meer mogen doen, beschouwen ze kerstversiering kopen en wandelen door sfeervol verlichte straten als balsem voor de ziel”, aldus Homan.