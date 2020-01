Persuitnodiging : Kick-off Koningsspelen 2020

HELLEVOETSLUIS – Op woensdag 22 januari aanstaande vindt de kick-off van de Koningsspelen 2020 plaats. Tijdens de kick-off geven we het officiële startsein voor de inschrijvingen en maken we onder andere het thema van de 8e editie van de Koningsspelen bekend.



Graag nodigen we u uit om hierbij aanwezig te zijn. Bij de kick-off op basisschool De Sterrenwacht in Hellevoetsluis zijn Richard Krajicek (initiatiefnemer Koningsspelen), Carin de Koning (directeur De Sterrenwacht), Annemarie de Rijke (directeur De Brandaris), Ron Boszhard & Britt Dekker (Zappsport AVROTROS), Kinderen voor Kinderen (BNNVARA), de leerlingen van De Sterrenwacht en leerlingen van de naastgelegen basisschool De Brandaris aanwezig.



Naast de bekendmaking van het thema van de Koningsspelen 2020 treedt Kinderen voor Kinderen op met de PASAPAS. De video van het lied is de best bekeken video op YouTube in Nederland in 2019 met 12,5 miljoen views. Ook onthullen zij de titel van het nieuwe Koningsspelenlied.



Na de bekendmaking van het thema en de titel van het lied schrijven Richard Krajicek, Carin de Koning en Annemarie de Rijke zich gezamenlijk in voor de Koningsspelen 2020 die op vrijdag 17 april 2020 plaatsvinden.



De gemeente Hellevoetsluis is een JOGG-gemeente. Dit betekent dat de gemeente zich inzet voor een vitale samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is.



Ook op basisschool De Sterrenwacht wordt gezond gedrag structureel gestimuleerd. Zo ontvangen alle leerlingen drie keer per week gratis fruit en groente in het kader van EU-Schoolfruit en zijn er speciale lessen over fruit, groente en gezonde voeding. De gymles en sportieve naschoolse activiteiten worden door de combinatiefunctionaris van Stichting Push verzorgd. Daarnaast krijgen alle leerlingen een keer per week judo van een professionele docent.



PROGRAMMA



09:30 uur Ontvangst Pers



10:00 uur Start programma



10:05 uur Sportieve battle



10:15 uur Optreden Kinderen voor Kinderen “PASAPAS”



10:20 uur Bekendmaking thema Koningsspelen 2020 en titel Koningsspelenlied



10:30 uur Inschrijving Koningsspelen 2020



10:35 uur Afsluitend optreden Kinderen voor Kinderen



10:40 uur Mogelijkheid tot afnemen interviews



Richard Krajicek – initiatiefnemer Koningsspelen



Carin de Koning – directeur De Sterrenwacht



Annemarie de Rijke – directeur De Brandaris



Ron Boszhard & Brit Dekker – presentatoren Zappsport



Kinderen voor Kinderen



Leerlingen De Sterrenwacht



11:10 uur Einde



ADRES



Basisschool De Sterrenwacht



Branding 47 - 49



3224 GA Hellevoetsluis