Alliander verkoopt Allego aan Meridiam

Netwerkbedrijf Alliander verkoopt dochteronderneming Allego aan Meridiam, een Franse beleggingsonderneming die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, financiering en het beheer van langlopende en duurzame infrastructuurprojecten. Dat hebben beide bedrijven vandaag bekend gemaakt. Allego ontwikkelt voor gemeenten, provincies, bedrijven en vervoersmaatschappijen laadoplossingen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en is één van de leidende spelers in Europa.



CEO Ingrid Thijssen van Alliander: “Alliander is in 2013 gestart met Allego met als doelstellingen om e-rijders keuzevrijheid te geven aan de laadpaal en oplossingen te ontwikkelen om te zorgen dat het laden van elektrische auto’s niet leidt tot overbelasting van het elektriciteitsnet. Ik ben erg blij dat wij een nieuwe eigenaar voor Allego hebben gevonden die deze visie onderschrijft. Meridiam past als internationale lange-termijninvesteerder in infrastructuur zeer goed bij de activiteiten van Allego en positioneert het bedrijf uitstekend voor de volgende fase van snelle internationale groei. Bovendien heeft Alliander zijn investeringen in Allego door deze verkoop ruimschoots terugverdiend.”



Duurzame mobiliteit in Klimaatakkoord



Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht. Zowel in Nederland als daarbuiten. Naar verwachting zal 30-40% van de auto-verkopen in 2030 elektrisch zijn. In Nederland moet op dat moment iedere nieuwe auto emissieloos zijn. Daar is een passende infrastructuur met onder andere honderdduizenden nieuwe laadpalen voor nodig. Een belangrijke uitdaging is dat het elektriciteitsnet daarbij niet overbelast mag raken. Dit is één van de onderwerpen die in Nederland wordt uitgewerkt in het aanstaande Klimaatakkoord.



Medewerkers gaan over, hoofdkantoor in Arnhem



De Ondernemingsraad van Alliander heeft een positief advies uitgebracht over de overname en de aandeelhouders hebben de transactie goedgekeurd. De onderneming, inclusief alle medewerkers, gaat per 1 juni in zijn geheel over naar Meridiam. Allego heeft inmiddels ruim 8.000 laadpunten gerealiseerd en is actief in zes Europese landen. Het hoofdkantoor van Allego staat in Arnhem.