B. Amsterdam lanceert Growth Station

Amsterdam, 25 juni 2019 – B. Amsterdam, Europa’s grootste start-up ecosysteem, lanceerde recentelijk haar Growth Station. Een laagdrempelige servicebalie voor alle ondernemersvragen over onder andere legal, pensioen, banking, finance, marketing en IT. Specifiek gericht op freelancers, start-up- en scale-up bedrijven. Uiteraard zijn corporates die van startups willen leren ook van harte welkom. Het afgelopen decennium heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een ware magneet voor start-ups binnen Europa. Haar open cultuur, de sterke focus op ondernemerschap, innovatie en een aantrekkelijk fiscaal klimaat, veranderden de stad in een bloeiend ecosysteem voor start-ups. Een belangrijke speler in dit ecosysteem is B. Amsterdam, dat momenteel meer dan 350 start-ups, freelancers en creatievelingen herbergt in drie zorgvuldig ontworpen gebouwen. Met zoveel snel ontwikkelende bedrijven is er behoefte aan deskundig advies en services van hoge kwaliteit. B.’s Growth Station is een initiatief om in deze behoeftes te voorzien en laagdrempelige oplossingen te bieden. Een concreet voorbeeld hiervan is WeAreKeen, founding partner van het Growth Station. Een expert in de jacht op tech-talent en startklaar om ondernemers te helpen uit te breiden met het juiste personeel. Daarbovenop kunnen juridische vragen gesteld worden aan Young Law, een bekend Nederlands legal-tech bedrijf dat hard werkt om alle ondernemers toegang toe bieden tot het beste juridische advies. “Ons belangrijkste doel is wettelijke documenten toegankelijker en betaalbaarder te maken voor jonge bedrijven”, vertelt medeoprichter Arthur Roëll ons. “Wij geven ondernemers de mogelijkheid om snel zelf de documenten te generen die zij nodig hebben, en dat voor een tiende van de prijs van een traditioneel advocatenkantoor.” Zelfs pensioenplannen kunnen worden besproken bij The Growth Station, met behulp van pensioenaanbieder BrandNewDay. “Ik wist dat ik iets moest doen met mijn pensioen en dat van mijn medewerkers,” vertelt Bas Bos, mede-eigenaar van de HR-tech start-up Peddy. “Ik wilde echter niet zelf in alle technische regelgeving duiken. Bij de servicebalie van het Growth Station kon Pim van BrandNewDay in slechts een paar woorden uitleggen waarom het verstandig is nu te beginnen met investeren in een pensioen. Het blijkt slechts een kleine moeite te zijn om goede voorbereidingen te treffen.” Het Growth Station is gesitueerd op de tweede verdieping van B.’s eerste gebouw, de zwarte kubus waar voorheen een IBM schrijfmachinefabriek huisde. Om toegang te krijgen tot de servicebalie van het Growth Station kun je eenvoudig via de website van B. een twintig-minuten durende afspraak boeken. De eerste afspraak is kosteloos en functioneert als een intake-gesprek, om te ontdekken wat de specifieke behoeften zijn van de ondernemer. Na afloop kunnen ondernemers ervoor kiezen een pakket te boeken dat verschillende diensten dekt, of eenvoudig een vervolgafspraak inplannen. Omdat de services zich met name op jonge bedrijven gerichten garandeert B. start-up-vriendelijke prijzen. B.’s Growth Station heeft een belangrijk potentieel om de ontwikkeling en uitbreiding te versterken van start-ups in Amsterdam’s ecosysteem. Ondernemers kunnen hun vragen stellen op een fysieke plek in een digitale wereld, waar de dienstverlening persoonlijk en op maat gesneden is om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van verschillende bedrijfstakken. Bezoek B.’s online platform of loop één van B.’s gebouwen binnen, om meer te leren over dit geweldige initiatief voor groei!

About B.

B. is a platform for growth and workplace innovator based in Amsterdam. As the largest startup ecosystem in Europe, B. brings corporates, startups, entrepreneurs and education together in both digital and physical spaces.



Providing 64,000 square meters across three buildings, and a Smart City Hub, B. unlocks potential by decoding the way people work and interact. Members not only get access to diverse facilities, but also a network of individuals and companies in an environment created for easy collaboration and growth.



By learning from its members, B. acts as a point of synergy and as a connector between data points, with crucial business opportunities as a result. Since its inception in 2014, B. has partnered up with big names at the center of corporate innovation, including Sodexo, ARAG SE, Ajax, Heineken and IBM.

In 2016, B. founded the B. Startup School Amsterdam (BSSA), an educational system dedicated to reskilling recent college graduates with the latest necessary tech skills.



https://b-buildingbusiness.com/



@b_connects