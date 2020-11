Wereld Toilet Dag roept op tot openbare toiletten tijdens coronacrisis

Jaarlijks op 19 november vraagt Wereld Toilet Dag wereldwijd aandacht voor problemen rondom sanitaire voorzieningen. Door de coronacrisis signaleert de organisatie dit jaar een nijpend tekort aan openbaar toegankelijke toiletten, zowel in grote steden als in buitengebieden. Daarom op deze dag de oproep aan gemeenten, bedrijven en horeca om toiletten beschikbaar te stellen. Doordat winkels open zijn, maar horeca gesloten, is in stadcentra een groot probleem ontstaan rondom sanitaire voorzieningen. En ook in buitengebieden, waar mensen fietsen of wandelen, is door sluiting van horeca geen mogelijkheid om gebruik te maken van een toilet. Dit raakt vooral kwetsbare mensen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten, ouders met jonge kinderen en mensen met maag-, lever-, darmproblemen. Van de laatste groep telt Nederland er ruim twee miljoen. Deze mensen durven veelal het huis niet meer uit.



Volgens het RIVM vindt besmetting met het coronavirus niet of nauwelijks plaats op toiletten waar de hygiëne en de coronamaatregelen in acht genomen worden. Dit vormt dus geen struikelblok. Michael Bartelet, als oprichter van 123toilet.nl betrokken bij Wereld Toilet Dag, laat weten: “Juist in deze moeilijke tijd is het belangrijk dat mensen – binnen de geldende maatregelen – naar buiten kunnen. Er zijn wel lokale initiatieven, maar dit moet breder gedragen worden. Daarom roepen we op Wereld Toilet Dag zowel de horeca als de politiek op toiletten beschikbaar te stellen. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Want mensen die onbezorgd kunnen toiletteren, zijn vaak bereid om daar een kleine vergoeding voor te geven.”



Wereld Toilet Dag (WTD) is een jaarlijks evenement dat op 19 november wordt gevierd en is officieel erkend door de Verenigde Naties (VN). De dag richt zich op het belang van goede sanitaire



voorzieningen en voor toegang tot schone en veilige toiletten voor iedereen. Onder anderen sterren als Matt Damon hebben zich aan de organisatie verbonden. Wereld Toilet Dag bestaat sinds 2001.



Meer informatie is te vinden op http://www.wereldtoiletdag.nl en https://www.123toilet.nl