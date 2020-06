Autoverhuurders verwachten run op huurauto’s

Nu bekend is dat de grenzen van de meeste landen in Europa vanaf 15 juni weer geleidelijk opengaan, kunnen er eindelijk weer vakantieplannen gemaakt worden. Omdat veel reizigers zonder eigen vervoer liever het openbaar vervoer lijken te mijden, verwachten autoverhuurders een run op het veilige alternatief, de huurauto.



Een toename in het aantal aanvragen voor autoverhuur wordt door de branche toegejuicht. Sinds het uitbreken van het virus in Nederland stortte de autoverhuurmarkt volledig in. “Van ruim 800 aanvragen per dag gingen we op het dieptepunt terug naar zo’n 10 aanvragen”, zegt Tjeerd Kramer, eigenaar van EasyTerra, een in Leeuwarden gevestigde online prijsvergelijker voor de wereldwijde autoverhuurmarkt. Toch lijkt er voor de autoverhuurders wel licht aan het einde van de tunnel. “We zien nu gelukkig een voorzichtige stijging in het aantal aanvragen en we verwachten op korte termijn weer een run op autoverhuur”, geeft Kramer aan.



Dit beeld wordt bevestigd door Niall McDevitt, CEO van Auto Europe, een van de grootste partijen op de Europese autoverhuurmarkt. McDevitt geeft aan dat het aantal aanvragen exponentieel daalde vanaf half maart, maar dat hij nu weer voorzichtig positief is. “Deze week groeide het aantal boekingen met 44% in vergelijking tot de week ervoor, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Voornamelijk in landen waar het aantal COVID-19 gevallen laag is, beginnen mensen weer auto’s te huren.” Ook McDevitt verwacht deze zomer een stevige groei in het aantal aanvragen voor autoverhuur.



De positieve gestemdheid onder de autoverhuurders lijkt niet ongegrond. Mensen willen wel op vakantie, maar geen onnodige risico’s lopen; het openbaar vervoer krijgt daarom waarschijnlijk niet de voorkeur. Daarnaast geldt vanuit de overheid nog steeds het advies om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. “Voor deze reizigers zonder eigen vervoer is het huren van een auto een goed alternatief. We verwachten een groei in aanvragen in Nederland, maar ook zeker in het buitenland. Zo zien we nu al een stijging in landen zoals Spanje, Portugal, Griekenland en Kroatië. Als de grenzen straks weer opengaan, verwacht ik een explosie in het aantal aanvragen”, geeft Tjeerd Kramer van EasyTerra aan.



Dat het reizen met een huurauto meer ‘coronaproof’ is dan het reizen met bijvoorbeeld het openbaar vervoer spreekt voor zich: de kans op het oplopen van het virus in een huurauto is kleiner dan bijvoorbeeld in een volle trein of een bus. Daarnaast nemen autoverhuurders aanvullende maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Zo worden de huurauto’s na inlevering grondig gereinigd. Grote verhuurbedrijven zoals SIXT en Hertz geven aan intensieve, professionele reinigingsmethodes te gebruiken met extra aandacht voor contactonderdelen zoals portiergrepen, het stuur en stoelen.