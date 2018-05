Coöperatie Primera reikt hoofdprijs Primera Loterij uit in Barneveld

Winkelketen Primera, met hoofdkantoor in Waardenburg, heeft meer dan 500 winkels en vierde dit groots met de Primera Loterij. De hoofdprijs, een nieuwe Fiat 500 t.w.v. € 17.695,00 is gevallen bij Primera De Bruijn in Barneveld.



Tussen 12 maart en 8 april 2018 ontvingen alle Primera klanten bij besteding van € 15,00 een kraskaart met daarop een unieke wincode. Met deze wincode maakten deelnemers kans op de hoofdprijs en maar liefst 3.500 andere mooie prijzen! De trekking van de prijzen werd verricht door notaris Koster, van Van den Eijnden & Koster notarissen uit Waardenburg.



De Fiat 500 t.w.v. € 17.695,00 is gewonnen bij Primera De Bruijn in Barneveld. “Ik win eigenlijk nooit iets, dus ik dacht dat ik nu ook niets zou winnen. Ik heb ook maar 1 code ingevuld op de website. Dat ik de Fiat 500 heb gewonnen, had ik absoluut niet verwacht. Wat een geweldige prijs! Hier ben ik echt heel blij mee.”, aldus de gelukkige winnaar.



De Fiat 500 wordt geleverd door Autobedrijf Hoiting en Van Doorn uit Barneveld. Primera wenst de winnaar heel veel rijplezier met deze fantastische hoofdprijs!