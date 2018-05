Parx Plastics realiseert notering op Euronext Access™

Parx Plastics N.V. (ISIN code: NL0012650535; Ticker: MLPRX), een biochemische cleantech onderneming in de ontwikkeling van plastics, heeft vandaag haar beursnotering aan Euronext Access™ in Paris afgerond.



Parx Plastics heeft een innovatieve technologie ontwikkelt om plastics antibacterieel te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een essentiële voedingsstof. De integratie van een lichaamseigen spoorelement in plastic resulteert in een afweermechanisme tegen bacteriën, hetgeen leidt tot een reductie van tenminste 99% van het aantal bacteriën op het oppervlakte van het behandelde plastic.



Groeimarkt



De markt voor antibacterieel plastic is geprognosticeerd op een omvang van EUR 13,75 miljard in 2020. De jaarlijkse groei tussen 2015 en 2020 bedraagt 8,7%. Het aandeel van de medische sector hierin is meer dan 33,33% en is de voornaamste afzetmarkt voor antibacterieel plastic, gevolgd door de verpakkingsindustrie en consumenten goederen.



De technologie



De technologie is afgeleid van biomimicry met het doel om een veilige en antibacteriële oplossing te ontwikkelen dat tevens biocompatibel is. Door een essentiële voedingsstof in bestaande ruwe materialen te integreren ontstaat een afweermechanisme tegen bacteriën, schimmels en biofilm. Toepassing van de technologie leidt - op basis van metingen volgens de ISO22196 norm - tot een reductie van het aantal bacteriën op het plastic van meer dan 99%.



De technologie onderscheidt zichzelf van andere bestaande oplossingen door twee unieke eigenschappen. De methode van Parx Plastics bevat geen giftige stoffen zoals triclosan of zware metalen (bijv. zilver), quaternaire ammonium zouten, of nano materialen. De technologie is voorts niet afhankelijk van migratie (uitspoeling). De antibacteriële technologie is geïntegreerd in het materiaal. Het zorgt er slechts voor dat de materialen beter bestand zijn tegen microben.



De biocompatibiliteit en het feit dat de technologie niet leidt tot migratie, maakt de oplossing van Parx Plastics uniek en zorgt ervoor dat het veilig toegepast kan worden in de voedingssector (bijv. verpakkingen) en medische sector (bijv. implantaten).



Productontwikkeling en marketing



Parx Plastics verbetert de mechanische eigenschappen van bestaand plastic zonder afbreuk te doen aan de andere eigenschappen van het materiaal zoals kleur, helderheid, transparantie, sterkte, UV resistentie en verouderingseigenschappen. Deze blijven onveranderd. Parx Plastics heeft op dit moment oplossingen voor ABS, HDPE, LDPE, PE, PP, PVC, PS en EPS. Er wordt verder voortdurend onderzoek gedaan met andere materialen en andere mogelijke toepassingen.



Parx Plastics produceert en levert Saniconcentraat™ aan producenten. Dit Saniconcentraat™ wordt geïncorporeerd door het eenvoudigweg te mengen met de overige grondstoffen voorafgaand aan het productieproces van het gewenste product.



Parx Plastics’ notering op Euronext Access™



De aandelen van Parx Plastics zijn genoteerd aan Euronext Access™ Paris stock exchange door middel van een 'private placement' procedure. Het aantal uitstaande aandelen in Parx Plastics bedraagt thans 6.810.582 aandelen. Uitgaande van de prijs per aandeel op het moment van notering € 3,57 bedraagt de marktkapitalisatie van de vennootschap € 24,3 miljoen.