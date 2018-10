Glas-glas zonnepanelen komen veiliger uit de test

De laatste weken zijn zonnepanelen een aantal keer in verband gebracht met brand. Daarom krijgen installateurs steeds vaker vragen over de mate van veiligheid van zonnepanelen. Met het wegvallen van de anti-dumping maatregelen is deze markt weer open voor alle producten. Het gevolg is een enorme prijzenslag, waarbij kwaliteit de dupe kan worden: zowel in het product als in de installatie. De veiligheid is hiermee in het geding. Installateurs pleiten daarom voor een strengere regelgeving en meer transparantie in de markt.



Door zorgwekkende berichtgeving in de media is een negatief beeld ontstaan over de zonnepanelen branche. Dit is niet terecht. In principe is zonne-energie veilig mits de juiste materialen worden gebruikt en de installatie voldoet aan alle veiligheidsrichtlijnen. Consumenten stellen meer vragen over brandveiligheid en garanties. Stefan van de Laan, directeur van installatiebedrijf Groene-Woningen: “We zien nu al op veel plekken zonnepanelen van Aziatische herkomst die over vijfentwintig jaar garantie zeggen te beschikken. Maar in de praktijk blijkt dat klanten deze garantie nergens kunnen verhalen en niet meer dan twee jaar standaard productgarantie krijgen.” Daarnaast brengen budget zonnepanelen veel risico’s met zich mee.



Onderzoek wijst uit dat brand veelal ontstaat door een ondeugdelijke installatie en/of slechte kwaliteit van de elektrische componenten. Slechte connectoren of losse contacten kunnen een vlamboog veroorzaken en zo de kunststof achterzijde van de panelen doen ontbranden. De consument is de dupe van deze problemen en wil nu kwaliteit.



Veiligheid



Aan de installateur de taak het verschil tussen de laagste prijs en de beste oplossing toe te lichten. Hoewel budget-panelen aantrekkelijk in prijs zijn, is de kwaliteit voor de consument niet controleerbaar. De keurmerken (CE, IEC61215) worden door fabrikanten zelf aangebracht. Een verschil dat voor een consument wel eenvoudig controleerbaar is, is of de achterkant van de panelen van folie of glas zijn gemaakt. Glas-glas zonnepanelen zijn veiliger dan zonnepanelen met een kunststof achterzijde, omdat glas geen vlam kan vatten. De aanschaf en juiste installatie van deze kwalitatieve panelen kan oververhitting en hiermee brand voorkomen. Bedrijven zoals SOLARWATT. zien het belang in van kwalitatief hoge producten en een solide installatie. Daarom worden slechts gecertificeerde partners ingezet om de consument te verzekeren van duurzame, veilige zonnepanelen.







Brandtest



Om het verschil in veiligheid tussen glas-folie zonnepanelen en glas-glas zonnepanelen vast te stellen nam een installateur het initiatief een brandtest uit te voeren; de brandweer was hierbij aanwezig ter ondersteuning. Uit de test bleek dat glas-glas zonnepanelen geen kans hebben om vlam te vatten. Het feit dat deze kwalitatieve zonnepanelen volledig uit glas bestaan maakt deze daarom direct veiliger. Dit in tegenstelling tot budget zonnepanelen; de kunststof behuizing aan de achterkant van de panelen is zeer brandgevaarlijk wanneer sprake is van oververhitting. Daarbij zullen, in het geval van brand, de busbars open komen te liggen, met het zorgwekkende gevolg dat het gehele systeem onder spanning komt te staan. De resultaten zijn overduidelijk. Met glas-glas zonnepanelen waarborg je de nodige veiligheid voor jezelf en jouw panelen. Maak als consument daarom de keuze voor een installateur met expertise en ervaring die producten van kwaliteit zal installeren.