YoungCapital behaalt recordomzet van 325 miljoen euro

Recruitmentspecialist overtreft verwachtingen en groeit met 60 procent



18 januari 2018 - YoungCapital heeft in 2017 haar verwachtingen overtroffen door het realiseren van een recordomzet van 325 miljoen euro. Het is het zevende jaar op rij dat de recruitmentspecialist harder groeit dan de markt. Met de omzetgroei van 60 procent verstevigt YoungCapital haar positie als marktleider in recruitment van jong talent.



“Als je onze autonome groei vergelijkt met de rest, outperformen we de markt significant”, zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. “We spreken als geen ander de taal van de jongeren, en zien dat ze massaal naar ons toekomen voor een bijbaan of startersfunctie.” YoungCapital heeft het afgelopen jaar sterk ingezet op de growth mindset van het bedrijf. Kenmerkend daarvoor is het altijd beter, slimmer en sneller willen presteren dan de rest. “Daardoor kunnen we exponentieel groeien.” YoungCapital heeft vorig jaar 41.000 jonge talenten aan het werk geholpen. Daarnaast steeg het aantal eigen werknemers naar 1.000 man.



Omzetdoel 2018



Voor 2018 stelt Kooistra opnieuw ambitieuze groeidoelstellingen. “Aankomend jaar willen we minimaal 30 procent in omzet groeien en 300 nieuwe collega’s aannemen.” De groei moet onder meer komen uit het verder uitbouwen van het klantenportfolio van zowel YoungCapital als het label Professionals, de detacheringstak van YoungCapital. “In 2017 hebben we meer dan 600 trainees in IT, Digital, Engineering & Technology en Finance gedetacheerd, daarmee behoren we tot de marktleider van dit segment.”



Grenzen verleggen



Op internationaal vlak blijft YoungCapital uitbreiden. “Onze vestigingen in Duitsland boeken mooie resultaten. En Studentjob International, waarmee we actief zijn in acht Europese landen, heeft een sterke groei doorgemaakt. Die lijn zetten we door in 2018.” Ook binnen de markt verlegt YoungCapital grenzen. Met een volwaardige hbo-opleiding springt het bedrijf in op het tekort aan IT’ers: de YoungCapital Academy. Vanaf februari start de eerste klas studenten, die in vier jaar tijd worden opgeleid tot software developer.



‘Make money. WORK’



Eveneens betreedt een nieuwe generatie jongeren de arbeidsmarkt, generatie Z. Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde YoungCapital de nieuwe campagne ‘Make money. WORK’, die vanaf deze maand overal te zien is. Suzanne van der Cammen, hoofd marketing en communicatie bij YoungCapital: “Met deze campagne haken we in op de behoefte van generatie Z om geld te verdienen. Voor hen staat geld voor onafhankelijkheid, voor de vrijheid om je dromen waar te kunnen maken. Wie dat wil, moet er hard voor werken.”



Investeren in machine learning



Al sinds de oprichting van YoungCapital staat technologie bij het bedrijf centraal. “In 2017 hebben wij al sterk ingezet op de ontwikkeling van machine learning. In 2018 gaan we daarmee verder, zodat we werkzoekende jongeren nog sneller aan een baan kunnen helpen die bij ze past.”



Over YoungCapital



YoungCapital gelooft in de kracht van jonge mensen. Als digital natives jagen ze vernieuwing aan bij organisaties. De recruitmentspecialist ziet jongeren als het groeikapitaal dat elk bedrijf nodig heeft. YoungCapital doet er alles aan om het beste naar boven te brengen bij jongeren én bij bedrijven. Zodat ze elkaar blijven stimuleren tot groei.