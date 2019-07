Munckhof behaalt trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Munckhof heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Munckhof op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.



De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.



PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland



Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 eigen medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.