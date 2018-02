Nieuwe Maître d'hôtel: van Koninklijk Huis naar Kasteel de Wittenburg

Oog voor detail en hart voor gastheerschap worden met open armen ontvangen



WASSENAAR – Begin februari maakte Martin van der Zwan na 18 jaar de overstap van de Dienst van het Koninklijk Huis naar Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. In zijn functie als Maître d'hôtel is hij zowel hoofd van de banqueting brigade als van het te openen à la carte restaurant. De nieuwe Maître zal de brigade versterken door speciale aandacht te besteden aan etiquette en omgangsvormen. In zijn vorige functie bij de Dienst van het Koninklijk Huis was Martin van der Zwan als Hoofd Services verantwoordelijk voor de lakeien en housekeeping.



De nieuwe koers van de Wittenburg vertalen naar perfect gastheerschap, in een omgeving waar oog is voor detail: dat is wat de nieuwe Maître d'hôtel zo enthousiast maakt. Etiquette en omgangsvormen zijn altijd al van onmiskenbaar belang geweest voor een A-locatie als de Wittenburg. Tijdens de doorvoering van vernieuwingen moet hier extra aandacht voor zijn om op topniveau te blijven werken.



´De ervaring, visie en persoonlijkheid van Martin sluiten perfect aan op de koers van Kasteel de Wittenburg en het niveau dat wij nastreven. Met onze nieuwe Maître d'hôtel en het nieuwe à la carte restaurant, dat medio april 2018 haar deuren opent, gaan we een extra mooi jaar tegemoet,’ laat Directeur Ralf Meppelder weten.



http://www.wittenburg.nl/