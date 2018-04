Nieuwe dimensie aan 4 mei met Ereveld Vol Leven op Ereveld Loenen

Op 4 mei staan op Nationaal Ereveld Loenen bij ruim 650 graven leeftijdsgenoten en nabestaanden achter de steen van een oorlogsslachtoffer om hen voor even weer een gezicht te geven. Voor het eerst dit jaar combineert de Oorlogsgravenstichting de traditionele Dodenherdenking, voor de nabestaanden van de bijna 4.000 oorlogsslachtoffers op Nationaal Ereveld Loenen, met de bijzondere manier van herdenken: Ereveld Vol Leven. “Voor ons is vandaag een eerste stap om te komen tot een nieuwe manier van herdenken die alle generaties aanspreekt”, aldus Theo Vleugels, algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting.



De herdenking wordt geopend door Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij deelt met de nabestaanden en andere bezoekers zijn gedachte over de rol van Europa in de vrede van nu.



In de afgelopen drie jaar heeft Ereveld Vol Leven bewezen veel indruk te maken, vooral ook op jongeren die zich beter kunnen identificeren met het oorlogsslachtoffer als ze iemand van ongeveer dezelfde leeftijd achter de steen zien staan. “Het besef dringt dan pas echt door, het zijn mensen zoals jij en ik met dezelfde toekomstdromen en ambities. Ik ben trots dat Ereveld Vol Leven dit jaar onderdeel is van de Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen”, Nathalie Toisuta, mede-initiatiefnemer Ereveld Vol Leven.



De Oorlogsgravenstichting nodigt u uit om de Dodenherdenking en Ereveld Vol Leven bij te wonen op Nationaal Ereveld Loenen.