NOIZEZZ gehoorbescherming maakt een doorstart

Hoofddorp, 18 februari - De Hoofddorpse fabrikant van gehoorbeschermers NOIZEZZ maakt een doorstart. Een aantal Nederlandse investeerders, verenigd in de nieuw opgerichte vennootschap Sounds Perfect BV, heeft hierover vrijdag 14 februari overeenstemming bereikt met de curator.



Het is de bedoeling van de nieuwe eigenaars om continuïteit te bieden aan de hoogwaardige productie van NOIZEZZ gehoorbescherming en de onderscheidende formule verder in de markt uit te bouwen. NOIZEZZ zet zich al decennia met veel energie in om de taboes rond het dragen van gehoorbescherming te doorbreken. Slechthorendheid is een hard groeiend maatschappelijk probleem dat kan worden voorkomen met adequate gehoorbescherming.



NOIZEZZ beschikt over een eigen oortechnisch laboratorium waar geheel op maat otoplastieken volgens de laatste stand der techniek worden vervaardigd.



Met deze doorstart ontstaat een onderneming met een gezonde financiële structuur. De werkgelegenheid van zoveel mogelijk werknemers zal worden behouden. Het team zal daarnaast kunnen blijven profiteren van de kennis en expertise van oprichter en voormalig eigenaar Haske Eshuis.



Ook voor de klanten betekent de doorstart goed nieuws. Inmiddels dragen ruim 500.000 mensen uit preventie de comfortabele en doeltreffende gehoorbescherming van NOIZEZZ. En daar komen dagelijks gemiddeld 500 mensen bij.