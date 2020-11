A’DAM Toren wint jubileumeditie Rabo Vastgoedprijs



Rabobank heeft tijdens de ‘Provada Live’ de A’DAM Toren uitgeroepen tot winnaar van de jubileumeditie van de Rabo Vastgoedprijs. Uit alle 15 voormalige winnaars uit 30 jaar Rabo Vastgoedprijs werd de A’DAM Toren samen met het Stadhuis van Den Haag en ‘t Sas in Breda genomineerd voor de prestigieuze titel. Volgens de vakjury onder leiding van burgemeester van Den Haag Jan van Zanen heeft de A’DAM Toren van alle voormalige winnaars de meeste impact gehad op de omgeving gehad en heeft het multifunctionele project zicht het beste aangepast aan de veranderingen in de markt.



De onafhankelijke vakjury, bestaande uit vooraanstaande vertegenwoordigers uit de vastgoedbranche en overheid spraken lovend over de indrukwekkende herontwikkeling van het voormalige Shell-kantoor in de hoofdstad en bestempelde het als een nieuw icoon. ‘Het met lef en visie aangepakte, multifunctionele project is een groot commercieel succes en geeft tegelijk een boost aan het gebied eromheen’.



Ondernemers Sander Groet, Duncan Stutterheim en Hans Brouwer transformeerde samen met vastgoed ontwikkelaar Lingotto van 2012 t/m 2016 de voormalige Toren Overhoeks tot A’DAM. Sander Groet vindt het winnen van deze prijs een grote eer en ziet het als erkenning voor de grote dosis lef die hij en zijn partners getoond hebben. ‘Onze eigenzinnige aanpak heeft tot een uniek concept geleid. We hebben A’DAM niet ontwikkeld vanuit een rendement gedachte maar vanuit de inhoud: muziek en creativiteit zijn voor ons de basis geweest’.