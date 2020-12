Mariniersmuseum opent tentoonstelling Helden op historische dag

Rotterdam, 9 december 2020 - Het Rotterdams Mariniersmuseum opent op 10 december de tentoonstelling Helden. Mensen die hun eigen belang opzij zetten om anderen te helpen noemen we vaak helden; de term ‘held’ wordt tegenwoordig veel gebruikt. Dirk Kuijt is voor veel mensen een held en ook zorgmedewerkers worden in deze uitdagende tijd helden genoemd. Maar wat is nu eigenlijk een held? Het Mariniersmuseum legt mogelijke kanshebbers voor de titel held langs de meetlat van moed, beleid en trouw.



Kan iedereen een held zijn? Dat is de vraag. Uit onderzoek blijkt dat slechts 5 procent van de mensen handelend optreedt in levensbedreigende situaties. In de burgermaatschappij bestaan beloningen voor heldhaftig gedrag en ook binnen de Krijgsmacht worden dapperheidsonderscheidingen toegekend. Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt er kritisch gekeken naar wat de militair heeft verricht. Er moet aan een aantal eisen voldaan zijn en er wordt beoordeeld op de criteria moed, beleid en trouw.



Drie Mariniershelden



In de tentoonstelling Helden worden drie mariniershelden uitgelicht. De bekendste zeeheld van ons land is Michiel de Ruyter (1607-1676). Hij vocht in maar liefst drie Engels-Nederlandse oorlogen en was medeoprichter van het Regiment Zeesoldaten, het latere Korps Mariniers. Al generaties lang komt hij voor in de vaderlandse geschiedenis, daarmee is hij een echte volksheld.



Ook Giovanni Hakkenberg (1923-2013) was zonder twijfel een buitengewoon taai en zeer moedige marinier. Zijn bijzondere geschiedenis brengt hem als jonge marinier naar Nederlands-Indië. Daar weet hij meermaals de tegenstander een gevoelige slag toe te brengen. De manier waarop, doet lezen als een jongensboek. Zijn listige krijgsacties, niet zonder levensgevaar, zorgen ervoor dat hij de Militaire Willemsorde ontvangt, de hoogste militaire dapperheidsonderscheiding.



Tot slot wordt marinier Thomas (geboren 1986) uitgelicht. Hij is uitgezonden naar Mali. Daar heeft hij door heldhaftige optreden een zelfmoordactie voorkomen en daarmee zijn eenheid gered. In 2009 ontving hij hiervoor een dapperheidsonderscheiding. De nuchtere Fries vertelt in de tentoonstelling zijn verhaal op geheel eigen wijze.



Wie is jouw held?



Voorafgaand aan het museumbezoek kan men zelf, online, in de voeten treden van de dapperheidscommissie en iemand nomineren voor de titel ‘held’. Alle nominaties zijn in de tentoonstelling zichtbaar.



10 December, een historische dag



De tentoonstelling Helden opent op 10 december voor publiek. Deze dag is een historische dag; niet alleen is het de 355ste verjaardag van het Korps Mariniers, ook wordt deze dag het 40-jarig bestaan van het Mariniersmuseum gevierd. Daarnaast werd precies 25 jaar geleden het Mariniersmuseum gevestigd aan de Wijnhaven in Rotterdam. 10 December is ook de datum waarop de herdenking plaatsvindt van alle getroffen mariniers aan het Oostplein, Rotterdam.



In het weekend van 12 en 13 december wordt de verjaardag van het Mariniersmuseum samen met bezoekers gevierd. Iedereen krijgt taart, er zijn speciale activiteiten georganiseerd en alle bezoekers krijgen een limited Helden-medaille cadeau.



De tentoonstelling Helden loopt van 10 december tot en met 24 mei. Online tickets en reserveringen zijn verkrijgbaar via www.mariniersmuseum.nl.