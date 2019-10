Dinocrates en Visma Connect moderniseren financiële rapportage Florida

De bedrijven voeren de eerste implementatie in een Amerikaanse staat uit van de eXtensible Business Reporting Language (XBRL) voor financiële rapportages.



Visma Connect en haar partner, Dinocrates Group, hebben een contract toegekend gekregen om de staat Florida te ondersteunen bij het ontwerpen en implementeren van gestandaardiseerde taxonomieën in XBRL waarmee de staat, provincie, gemeente, en speciale districten financiële documenten kunnen aanleveren.



In de Verenigde Staten publiceren duizenden overheden op staats- en lokaal niveau elk jaar uitgebreide financiële rapporten (ook wel CAFR's genoemd). Deze rapporten worden grotendeels opgesteld met behulp van een combinatie van Word en Excel en vervolgens geëxporteerd als PDF's. Dit maakt het heel moeilijk om de gegevens te analyseren en over ze te rapporteren. Toen de Amerikaanse Senaat in 2018 Wetsvoorstel (SB) 1073 goedkeurde, werd Florida de eerste staat die wetgeving aannam die deze kwestie rechtstreeks aanpakt door XBRL te implementeren. Volgens deze wet moet de Chief Financial Officer (CFO) van de staat een interactieve gegevensbank aanleggen voor financiële overzichten. De gegevensbank wordt het Florida Open Financial Statement System genoemd. Lokale overheden moeten financiële gegevens rapporteren aan de CFO van de staat Florida met behulp van de eXtensible Business Reporting Language (XBRL) voor boekjaren die eindigen op of na 1 september 2022.



Visma Connect is in Europa toonaangevend in XBRL. Het bedrijf implementeerde Standard Business Reporting (SBR) samen met de Nederlandse overheid en ontwikkelt en onderhoudt Digipoort, de digitale infrastructuur van de Nederlandse overheid voor SBR-berichtenverkeer. Dit systeem wordt gebruikt om rapporten in te dienen bij de Nederlandse Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek, en het Ministerie van Economische Zaken. In 2018 verwerkte de infrastructuur 760.000 jaarlijkse fiscale rapporten van bedrijven aan de overheid en 39 miljoen berichten aan jaarlijkse belastingaangiften en aangiften. Dezelfde aanpak wordt gebruikt om 120 miljoen berichten voor de Nederlandse douane en de Voedsel- en Warenautoriteit af te handelen.



“We zijn trots dat Dinocrates Group ons heeft gekozen voor deze samenwerking en dat we de modernisering van de financiële rapportage in Florida zullen uitvoeren,” aldus René van der Meij, Tribe Lead SBR bij Visma Connect. “Dit is een geweldige kans om onze expertise in SBR in een nieuw land toe te passen. Andere Amerikaanse staten zullen voor best practices naar Florida kijken, dus dit is een uiterst belangrijk project.”



“Dinocrates is enthousiast over de samenwerking met Visma Connect,” aldus Jim St. Clair, CTO. “Als het gaat om het assisteren van overheidsinstanties met Standardized Business Reporting (SBR), is Visma in Europa toonaangevend, en vormt zij een goede aanvulling op onze ervaring met overheden op staats- en lokaal niveau.”



Over Dinocrates Group



Dinocrates is een strategisch en technologisch adviesbureau dat haar hoofdkantoor heeft in Rockville, Maryland, en dat samenwerkt met klanten uit de publieke en particuliere sectoren om hun meest waardevolle kansen te identificeren, hun belangrijkste uitdagingen aan te gaan, en hun ondernemingen te transformeren.



Over Visma Connect



Samenwerken is informatie delen en afspraken maken. Bij Visma Connect werken 175 hoogopgeleide professionals aan het mogelijk maken van veilige, betrouwbare en efficiënte informatie-uitwisseling tussen organisaties en mensen en aan het ontwikkelen en beheren van afsprakenstelsels. Visma Connect is sinds 2006 actief in de logistiek, de zorg, de overheid en sinds een aantal jaar betalingsverkeer. Visma Connect levert: betaaldiensten, informatieportalen en middleware. Onze experts zijn gespecialiseerd in Payments, Standard Business Reporting, Blockchain en Artificial Intelligence.



Visma Connect werd in 2006 opgericht als EBPI en maakt sinds 2019 onderdeel uit van de Visma Groep. https://vismaconnect.nl