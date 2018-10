Persuitnodiging: Start Lelystads eerste E-bike & E-auto deelsysteem

STARTHANDELING LELYSTADS EERSTE E-BIKE & E-AUTO DEELSYSTEEM Lelystad Airport Businesspark heeft het genoegen om u, als vertegenwoordiger van de pers, uit te nodigen aanwezig te zijn bij de starthandeling voor het eerste E-bike & E-auto deelsysteem van Lelystad. Wat? Start van het eerste E-bike & E-auto deelsysteem van Lelystad Waar? Achterzijde van het NS station van Lelystad (tegenover de rechtbank) Wanneer? Maandag 29 oktober. Van 16.00 tot 7.00 uur. Na afloop heffen we samen het glas in de hal van het stadhuis van Lelystad. ----- AANWEZIGEN Gedeputeerde Jan de Reus van de provincie Flevoland, wethouder Ed Rentenaar van de gemeente Lelystad en Rob Verhoeff directeur OMALA N.V. zijn bij de starthandeling aanwezig. Zij hebben een persoonlijke visie en ambitie op duurzame mobiliteit en het deelsysteem. Tijdens de starthandeling willen zij dit graag toelichten. ----- Over het E-bike & E-auto deelsysteem van Lelystad Lelystad Airport Businesspark (LAB), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben het thema duurzame mobiliteit hoog op de agenda staan. De bovengenoemde partijen hebben de handen ineengeslagen en zijn een pilot gestart in Lelystad voor een gecombineerd deelsysteem van E-bikes en elektrische auto’s. De pilot duurt minimaal 12 maanden en kan worden verlengd naar 36 maanden. Op maandag 29 oktober aanstaande gaat de pilot officieel van start. Met 25 E-bikes en 3 elektrische auto’s. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. De pilot wordt uitgevoerd door rij2op5, Free to go en E-bike2work.

Aanmelding

Wilt u aanwezig zijn? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. En laat ons daarbij ook even weten hoe laat u aanwezig bent en of u wel of niet een foto- of filmcamera meeneemt.



Verder horen we graag of u interesse heeft in een één-op-één-gesprek met gedeputeerde Jan de Reus (provincie Flevoland) en/of wethouder Ed Rentenaar (gemeente Lelystad) en/of Rob Verhoeff (OMALA N.V.). Zodat wij dit gesprek voor u kunnen inplannen.



U kunt ons dit laten weten via de onderstaande perscoördinatoren.



Lelystad Airport Businesspark

Regien van Adrichem / 06-50696309 / rvanadrichem@lelystadairportbusinesspark.nl



Provincie Flevoland

Jacobien Kamphof / 06-21131044 / Jacobien.Kamphof@flevoland.nl



Gemeente Lelystad

Elaine Bezemer-Koopman / 06-21590259 / E.Bezemer-Koopman@Lelystad.nl