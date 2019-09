Presentatie advies commissie bescherming cultureel erfgoed

Op maandag 30 september a.s. presenteert de onafhankelijke commissie Bescherming Cultureel Erfgoed, ingesteld door de Raad voor Cultuur, het adviesrapport ‘Van terughoudend naar betrokken: hoe cultuurgoederen onder de Erfgoedwet adequaat te beschermen’. Commissievoorzitter Alexander Pechtold zal het rapport aanbieden aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Na afloop van de presentatie is commisievoorzitter Pechtold beschikbaar voor commentaar.



Geïnteresseerde journalisten zijn van harte welkom na aanmelding in verband met een beperkt aantal plaatsen.



Wanneer Maandag 30 september



Waar Het Mauritshuis (Nassauzaal), Plein 29, Den Haag



Tijd 13.00 - 14.00 (inloop vanaf 12:30)



Programma



-Welkom door Marijke van Hees, voorzitter Raad voor Cultuur



-Toelichting door Alexander Pechtold, voorzitter Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed



-Overhandiging adviesrapport aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW)



-Afsluiting





Commissie



De onafhankelijke Commissie Bescherming Cultureel Erfgoed is door de Raad voor Cultuur ingesteld om zich te buigen over de bescherming van cultureel erfgoed in particulier bezit. Naast Alexander Pechtold maken Fusien de Bijl de Vroe, Sabine Gimbrère,Tom Barkhuysen en Lennart Booij deel uit van de commissie.